Comunidad rural de El Zulia protesta por el mal estado de sus vías

Cúcuta

Cansados, así se mostraron los habitantes de la vereda 20 de julio del municipio de El Zulia, quienes aseguran que ya no saben qué hacer para lograr que la vía de acceso sea intervenida. El polvo que se desata cuando hay tiempo seco termina enfermando a la comunidad y cuando llueve, el barro crea barreras para transitar por este tramo.

🚨🚨 Este es el estado de las vía que comunica a la vereda 20 de julio del municipio de El Zulia.



La comunidad adelanta protesta a esta hora exigiendo intervención de la misma.



September 23, 2024

“Hemos acordado en mantenernos acá, somo cerca de unas 40 personas y cada vez llegan más y más a apoyarnos en este llamado que estamos haciéndole a la administración municipal” dijo María Liliana Cortés, líder de la comunidad.

“Estamos impidiendo el transporte de los materiales que sale de nuestra comunidad, tratando de llamar la atención pero hasta el momento ninguno se ha comunicado con nosotros para escucharnos” agregó Cortés.

Enfatizó que esta es una protesta pacífica y que de no lograr una solución, cambiarían de punto de concentración. “Si en unos días vemos que no solucionan, podríamos estar llegando a protesta a la alcaldía. Les hemos pedido que nos tengan en cuenta como comunidad para los arreglos de la vía pero hasta el momento no hemos recibido nada. Eso es lo que siempre hemos pedido nosotros, no pedimos más. Además, creo que nos merecemos ese arreglo porque por acá baja mucho muchísimo material, son carros pesados, volquetas que transportan material que pagan impuestos a la alcaldía”.

Recordó además que no es la primera vez que protestan por el mal estado de la vía, que hace un año se tomaron las vías de hecho, se llegó a acuerdos pero les incumplieron.