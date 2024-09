César Farías: Si la de Cantillo era mano; la de Celis no era mano, era ‘manaza’

César Farías, director técnico del Junior de Barranquilla, se refirió al arbitraje de Jhon Ospina en la derrota 3-4 ante Águilas Doradas. Además de quejarse por la falta de fluidez que se presentó en el partido, el entrenador venezolano se refirió a una acción concreta al final del juego, en la cual se presentó una mano en el área de Guillermo Celis, jugada que no fue revisada por el VAR y que pudo haber significado un punto para el local.

Farías comparó esta acción con una mano que le sancionaron a Víctor Cantillo y que terminó en un gol anulado. Pese a tener dos derrotas consecutivas al comando del equipo, el DT destacó la intención de juego de su equipo y reconoció que se deberá trabajar y corregir varios errores para los próximos compromisos.

Análisis del juego

“Estábamos siendo propositivos, desde el minuto 1 generamos situaciones de gol, habíamos entrado seis veces al área contraria, habíamos tenido chances de gol e intentamos. Llega un penalti accidental y seguimos intentando, generando, y el partido fue muy cortado. Las veces que entró en fluidez el partido, Junior fue superior jugando, pero ante un equipo que fue muy táctico y que sacó petróleo, había pateado una vez de 30 metros, y que sacó dos penaltis. Da amargura, rabia, qué increíble, pareciera mucho premio en el momento”.

Su crítica a Jhon Ospina

“El segundo penal viene en un saque de banda, un descuido nuestro y nos ponen 2-0. Seguimos insistiendo, marcamos un gol que nos anulan. Marcar cuatro goles y no poder ganar un partido da mucha rabia. Hay muchas cosas para corregir, pero también hubo carácter para buscar el partido, el equipo quiso siempre. El segundo tiempo ellos solo tienen en el juego, porque después en dos corners nos hacen dos goles, nosotros también hicimos dos goles de corners y hacemos un gol de penal. Me queda la mala sensación y se lo dije a Ospina con todo respeto, porque es un árbitro que me ha tocado muchas veces en Eliminatorias, en Libertadores, en el torneo colombiano y es un gran árbitro, pero hoy no fluyó el partido como acostumbra él a fluirlo, el partido fue accidentado, interrumpido”.

La mano de Guillermo Celis

“Ahorita me enseñaron la mano, yo no soy especialista en reglamento de arbitraje, obviamente, pero fue una mano muy clara, y después, no sé, la rigurosidad con la que se pitaron los penaltis nuestros y cómo tardaron siete minutos, se detuvo el juego totalmente y eso nos perjudicó, nos perjudicó no tener fluidez en el juego, se jugaron apenas por cada tiempo 21 minutos, eso es muy poco para un fútbol de este nivel como el colombiano y eso me deja una sensación amarga”.

“Creo que si la mano de Víctor es mano, la echan para acá, la echan para atrás, tiene la mano aquí en el cuerpo, le dan mano, anulan el gol; la de Celis también era no mano, era manaza, está la mano abierta, no está pegada al cuerpo. Yo no soy especialista en arbitraje, hoy hay VAR, es muy difícil decir una cosa desde la rabia. El partido no fue fluido, fue cortado totalmente”.

Partido “Extraño”

“Hoy fue un partido muy extraño, que me queda una sensación muy rara, para mí también la patada sobre Víctor, para mí es una tarjeta roja; la tarjeta roja para nosotros son empujones de lado y lado, y se tira vilmente el rival”.

Elogios al juego

“Futbolísticamente, creo que no estuvimos mal, porque el equipo generó situaciones de gol, siempre tuvo el carácter para ir, pero después tuvimos distracciones que pagamos muy caro. Fuimos arriba, empatamos el partido 2-2 y en la siguiente jugada nos hacen un gol”.