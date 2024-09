Pico y placa en Cartagena este lunes 23 de septiembre: Así rotará en particulares y motos

Esta semana será la última del actual ciclo de rotación del pico y placa en Cartagena. Así se determinó en el Decreto 02 de 2024, a través del cual se tomaron las más recientes decisiones y medidas sobre la restricción de movilidad vehicular en la capital de Bolívar.

Este decreto se basó en el estudio técnico que realizó el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de la ciudad, el cual tuvo como propósito encontrar medidas adecuadas que mejoraran la circulación de vehículos en el distrito. Los resultados señalaron que, lo mejor para la ciudad sería colocar un pico y placa en los periodos de máxima demanda así:

Periodo de máxima demanda de la mañana de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

Periodo de máxima demanda del mediodía de las 12:00 p.m. a 2:00 p.m.

Periodo de máxima demanda de la tarde de las 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Además de ello, en este decreto se determinó que los horarios y la restricción cambiaría cada 3 meses, aproximadamente, durante todo el 2024. El ciclo actual, según lo determina este decreto, comenzó desde el 2 de julio y termina el próximo 27 de septiembre. Entonces, ¿cómo quedará el pico y placa esta semana? Se lo contamos.

Pico y placa en Cartagena para motos, carros y taxis

La restricción de movilidad para carros particulares, motocicletas y taxis en la capital de Bolívar para el lunes, 23 de septiembre, hasta el próximo viernes, 27 de septiembre, será:

Lunes, 23 de septiembre: No podrán circular los vehículos con placas terminadas en 3 - 4 Martes, 24 de septiembre: No podrán circular los vehículos con placas terminadas en 5 - 6 Miércoles, 25 de septiembre: No podrán circular los vehículos con placas terminadas en 7 - 8 Jueves, 26 de septiembre: No podrán circular los vehículos con placas terminadas en 9 - 0 Viernes, 27 de septiembre: No podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1 - 2

Los horarios de este pico y placa solo para carros particulares comenzarán desde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. y, luego, se volverá a activar desde las 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. Para las motos, solo hay un horario de restricción, que va de 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

Para los taxis, se mantendrá este pico y placa hasta el 30 de septiembre, luego de haber sido prorrogado el término de la vigencia del Decreto 1145 de 2023. Ahora bien, el horario para este transporte público es de 24 horas, comenzando a las 6:00 a.m. y terminando a las 6:00 a.m. del día siguiente.

¿Cómo será el nuevo pico y placa en Cartagena?

Como lo determinó la normativa a principios de este año, el lunes, 30 de septiembre, los cartageneros tendrán un nuevo ciclo de rotación de pico y placa. Esta será la última rotación del año, pues irá hasta el viernes, 3 de enero del 2025. Con esta rotación, el pico y placa para motos y carros quedará: