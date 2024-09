Defensor de DD.HH. víctima de secuestro pide continuar con los diálogos de paz

Cúcuta

Uno de los Defensores de Derechos Humanos liberados recientemente en la región del Catatumbo dialogó con Caracol Radio y contó parte de su experiencia en cautiverio.



Se trata de los miembros de la Veeduría Esparta María Caicedo y Miguel Quintero, quienes fueron secuestrados el pasado 27 de agosto por miembros del ELN en la vereda Mesarritas, La Playa de Belén, cuando desarrollaban labores con la comunidad.



“En primer lugar nos habían dicho que la retención de nosotros era por entrar al territorio sin el permiso de ellos, después porque yo supuestamente pertenecía a la fuerza pública y eso genera mucho temor, pero logramos demostrar todo el trabajo social que hemos hecho con las comunidades” dijo a Caracol Radio Miguel Quintero.



Afirma que estar en medio de zonas selváticas y con los ojos vendados fue una de las experiencias más duras que ha vivido.



“Muy díficil el día a día, las condiciones climáticas, no lo dejan a uno en un solo lugar, no nos trataron mal, pero siempre es un riesgo, nos movían de un lado a otro y todo el tiempo vendados”



Se refirió al rompimiento de los diálogos con este grupo armado, de lo que se enteraron después de haber sido liberados.



“Allá uno no se entera de lo que pasa por fuera, de las noticias, si nos hubiéramos enterado estando en cautiverio que esta mesa de diálogo se había roto, habría sido trágico para nosotros, porque obviamente uno se desespera” afirmó Quintero.



Por último, envió un mensaje sobre la importancia de dar continuidad a los procesos de paz para no afectar a las comunidades.



“Decirle al Gobierno Nacional que una vida es importante, y más que su plan de gobierno se fundamenta en la vida, entonces creo que esta vez se nos fueron las luces, fue una decisión desastrosa, y no nos va a llevar a nada, es darle continuidad a un río de sangre, y son la comunidades las que viven de primera mano las consecuencias de esta guerra” finalizó el defensor de Derechos Humanos.