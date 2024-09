¿Primera titularidad para James Rodríguez en Rayo Vallecano? Esto dijo su entrenador

James Rodríguez tiene ilusionados a los hinchas del Rayo Vallecano. El colombiano llegó al club como el fichaje estrella para la temporada, en el año del centenario de la institución. Su estreno ya se produjo, ingresando los minutos finales del triunfo ante Osasuna en Vallecas y en la primera pelota que tuvo puso un pase largo que luego se desaprovechó en ataque, pero dejó la primera gran impresión de cara a lo que resta de la temporada.

El siguiente reto del equipo de Vallecas será nada más y nada menos que contra el Atlético de Madrid, un equipo que en su momento buscó fichar a James y al cual Rayo no logra derrotar en calidad de local desde 2013. El equipo de Íñigo Pérez llega a este encuentro en un buen estado de forma, pues de 9 puntos posibles han podido conseguir 6 en su casa.

Pérez sobre James Rodríguez, ¿será titular?

El entrenador, en rueda de prensa previo al compromiso que tendrá lugar este domingo desde las 2:00 p.m., reconoció el buen nivel del ‘10′. “Todos lo conocemos y también su gran nivel. Es una evidencia que tiene un nivel diferencial. No me ha sorprendido y es algo esperado. Es alguien que nos tiene que aportar toda esa experiencia que tiene. Tenemos mucha fortuna de tenerle con nosotros”, afirmó.

Todo indica que el cucuteño de 33 años no sería titular en Vallecas, pues el técnico apelará a su once habitual y a James lo irá llevando de a poco hasta hacerse un puesto en el equipo inicialista. Pérez evitó comprometerse. “No te puedo responder. No lo sabe nadie, ni mi mujer, ni los jugadores. No puedo contestar a ello”.

Finalmente, aseguró que le gustó la ambición que James recientemente mostró en diálogo con DIGI, patrocinador oficial del club, donde manifestó que el objetivo es estar en los primeros seis puestos. “Esa visión está muy bien. Es respetable y demuestra que tiene ambición. Si él lo percibe es por algo. Me gusta esa energía, pero sabemos que el principal objetivo es la salvación”, concluyó.