“Estoy aquí porque me duele mi departamento”: Matiz en visita a Natagaima

Tolima

En canoa pasaron el río Magdalena la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso y la alcaldesa de Natagaima, Astrid Pava, para poder llegar a la Piscícola La Reina y participar del PMU que se instaló en la margen derecha del afluente.

Las tres dirigentes tuvieron que subirse a la canoa porque la barca no funcionó este viernes, debido al bajo caudal del río Magdalena que impide la navegabilidad. Previo a ese paso por el río, la gobernadora y la directora de Cortolima ya habían visitado la vereda Yaví, una de las más afectadas por los incendios de la última semana.

Matiz, acompañada por la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, también llegó hasta la variante de Natagaima, donde la comunidad afectada realizó un cierre en la vía que conecta a esta municipalidad con Neiva, y dejó claro que su presencia en el territorio no era un acto protocolario, sino un compromiso personal.

“Las personas que me conocen saben quién es Adriana Magali Matiz. Yo no estoy aquí para que me vean, estoy aquí porque me duele mi departamento. Mi pueblo, Rioblanco, también está sufriendo. Lo que tenga que hacer por Natagaima y por el sur, lo haré”, afirmó la mandataria.

La gobernadora resaltó los esfuerzos realizados hasta ahora, incluyendo el despliegue de 70 efectivos del Ejército para relevar a los brigadistas que se encuentran agotados tras varios días de lucha contra las llamas.

“No vamos a dejar abandonada Natagaima, aquí estoy poniendo la cara. Estamos trabajando en soluciones para superar esta crisis (…) Voy a estar aquí para ayudar a la gente de este territorio. No es carreta, lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo hasta que esta pesadilla termine”, sostuvo.

La gobernadora anunció que los secretarios de Desarrollo Económico y Desarrollo Agropecuario ya trabajan en un plan de reactivación para las familias que lo perdieron todo en esta temporada de incendios.

Por su parte, la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, también se sumó al llamado de la gobernadora y aseguró que seguirán desplegando todos los recursos posibles para mitigar el impacto de los incendios y proteger la biodiversidad de la zona.