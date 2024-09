Usuarios de Sanitas reclaman socialización por cambio de dispensario

Cúcuta

La Presidente de la Asociación de Usuarios de Sanitas María Fernanda Conde pidió a la empresa respetuosamente la socialización del cambio de dispensario que se producirá a partir del próximo mes de octubre.

La veedora en Norte de Santander manifestó que “no entendemos como en un proceso de intervención y además con todo lo que ha venido ocurriendo con el sistema se produce este cambio cuando conocemos todos lo que pasa en los dispensarios y sus traumatismos”.

Indicó que “veníamos de una empresa que tenía más sedes, atención y que intentaba responder a la alta demanda. Pasamos ahora a una que tiene debilidades y que no sabemos como ahora como con una sola sede se va a dar respuesta. Tenemos muchas preguntas pero no encontramos respuesta”.

“Nosotros estamos totalmente asilados de la Supersalud, las decisiones son unilaterales, ellos la toman y nosotros no podemos hacer nada. No sabemos que va a pasar, que mejora hay en esa intervención. no hay nada cuando tenemos historias muy tristes por usuarios que hasta nueve horas han tenido que esperar la entrega de un medicamento”.

En Norte de Santander Sanitas tiene más de 133 mil personas afiliadas a su operación de salud a través del régimen contributivo y subsidiado.