Cuándo pagan Colombia Sin Hambre 2024: Nueva fecha y plazo para firmar acta de compromiso

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) ya ha puesto fecha para el primer pago de la segunda línea de Renta Ciudadana, denominada ‘Colombia Sin Hambre’. De acuerdo con el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, desde la última semana de septiembre se habilitarán las transferencias monetarias pendientes de Renta Ciudadana y Devolución de IVA:

“Nosotros tenemos asignado un presupuesto, y tenemos que esperar a que el Ministerio de Hacienda nos gire los recursos para transferírselos al Banco Agrario, que hace los pagos a los beneficiarios. Ahí sí ustedes reciben el dinero”, dijo Bolívar, aclarando los retrasos en el cronograma del DPS.

En ese sentido, se pagarán los ciclos 3 y 4 de Renta Ciudadana, junto con los ciclos 2 y 3 de Devolución del IVA. Los pagos estarán habilitados desde el 30 de septiembre hasta el 29 de octubre, a través de Banco Agrario y sus corresponsales bancarios.

En este ciclo, se incluirá por primera vez hogares beneficiarios de la nueva línea ‘Colombia sin Hambre’, que entregará una transferencia monetaria de entre 220 mil pesos y 500 mil pesos a los hogares en pobreza extrema. Esta línea está dirigida a hogares en pobreza extrema y hogares indígenas, priorizando a aquellos con niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años.

Como se mencionó anteriormente, todos los beneficiarios podrán recibir su transferencia de manera presencial y durante las fechas anunciadas a través de oficinas y corresponsales bancarios, como Supergiros, Efecty, Reval y SuRed, o mediante billeteras digitales como BICO o Movii; también a través de sus cuentas de ahorro con el Banco Agrario, y retirar su dinero a través de los cajeros automáticos de la red Servibanca.

Los pagos asignados serán notificados a los hogares beneficiarios a través de mensajes de texto donde se les indicará dónde, cuándo y cómo podrán acceder a los recursos.

Plazo para firmar el ‘Acta de Compromiso’

Según explicó el DPS, los hogares nuevos así como los beneficiarios antiguos deberán firmar el Acta de Compromiso y Corresponsabilidad para que continúen recibiendo los beneficios del programa.

Este es un proceso totalmente gratuito y se podrá hacer de forma virtual en la página oficial o presencial, acudiendo a la oficina del coordinador en su municipio con el documento de identidad original y fotocopia legible del mismo.

Los hogares que no firmen el Acta antes del 9 de noviembre de 2024 quedarán suspendidos del programa. Una vez haya finalizado el plazo de los 90 días, los beneficiarios que no hayan firmado el acta pasarán a estado “suspendido” y no podrán seguir recibiendo las transferencias monetarias, hasta que hayan firmado el documento.

1. Ingrese a rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co/

2. De clic en el botón ‘Consulte aquí si está registrado’.

3. Diligencie los datos con la información del titular del hogar.

4. Marque que no es un robot y de clic en ‘Consultar’.

5. Si su hogar está registrado y en estado activo, aparecerá un texto confirmando su estado y le dará la opción de adelantar la firma electrónica del Acta, de clic en ‘Aquí’.

6. Una vez ingrese al sistema, podrá ver un mensaje sobre Renta Ciudadana y un llamado a cumplir los compromisos y responsabilidad del Programa. Después de leer de clic en ‘Continuar’.

7. Para validar su información y por seguridad, deberá:

Completar la información de algunos de los miembros de su núcleo familiar. Si está correcta podrá continuar, de lo contrario valide nuevamente la información suministrada.

Responder unas preguntas de seguridad, asociadas a información general sobre el hogar.

*Si no supera la validación de la información, tiene hasta tres intentos para realizarla.

8. Si supera la validación, debe leer y dar clic en ‘Aceptar los términos de autorización’.

9. Una vez acepte todos los términos y condiciones podrá visualizar el Acta de Compromiso y Corresponsabilidad. Allí, valide que la información del titular es correcta y lea atentamente el documento.

10. A continuación, tendrá que autorizar. Aquí se desplegará el Acta de Compromiso y Corresponsabilidad la cual deberá leer detenidamente.

12. Una vez llegue al final del documento debe presionar ‘Continuar’ y luego ‘Aceptar’.