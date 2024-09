¿Cómo se llama la isla más bonita de Colombia? No es San Andrés

El país cuenta con paisajes impresionantes y ciudades con mucha energía, además de tener islas llenas de biodiversidad y belleza que son para muchos turistas un privilegio conocerlas; pues, tanto el Mar Caribe como el Pacífico, son un paraíso para los amantes de los deportes acuáticos y los amantes de la naturaleza. Las islas colombianas son conocidas por sus playas, aguas y flora y fauna únicas.

Algunas como San Andrés, Providencia, y las Islas del Rosario son en específico, muy populares entre los viajeros, del mismo modo, San Andrés es la isla más grande del archipiélago y ofrece una variedad de actividades deportivas acuáticas como el buceo y snorkel; así como Providencia, que es una isla llena de tranquilidad e ideal para unas relajadas vacaciones.

Existen algunas que no todos saben qué tanta belleza tienen, por eso, hoy le contamos cuál es la más linda del país.

¿Cuál es la isla más bonita de Colombia?

Esta es una isla que suele ser reconocida por las caminatas en la jungla y la gran oportunidad de conocer ballenas y delfines. Una de las islas más famosas por su belleza y diversidad es la Isla Gorgona, la cual se ubica a 35 kilómetros de la costa pacífica; asimismo, es reserva natural desde 1984, gracias a su rica biodiversidad y sus increíbles paisajes naturales.

Con sus bosques tropicales, playas vírgenes y diversidad en la vida marina, la Isla Gorgona ofrece experiencias únicas e inolvidables para los amantes de la naturaleza. Allí se encuentra un parque nacional que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; por otro lado, la isla se extiende sobre una superficie terrestre marina y brinda refugio a numerosas especies vegetales y animales.

Quienes la visiten tienen la oportunidad de participar en caminatas guiadas a través de los bosques, en donde se pueden avistar especies únicas de aves, animales, reptiles e incluso jaguares. Igualmente, para los amantes al mar, este es el lugar perfecto para conocer algunas especies de la vida marina, como peces de colores, tortugas marinas, entre otras.

¿Cómo llegar?

La ruta más sencilla para llegar es comenzando en Cali, así que si no se encuentra allí, se recomienda viajar. Una vez en esta ciudad, todos los días sale un vuelo de la ciudad hacia el municipio de Guapi por la aerolínea Satena, un vuelo que tiene una duración de 45 minutos y que parte normalmente a las 9:50 a.m., el cual puede verse afectado por las condiciones climáticas del día. Por otro lado, puede tomar una lancha desde el muelle turístico de Buenaventura hacia Guapi, que dura entre 4 a 5 horas y suele salir a las 9:00 a.m., pero es un horario que depende del día, por lo cual no es aconsejable tomarlo el mismo día en que planea visitar la isla.

Ya en Guapi, todos los lunes, miércoles y viernes a la 1:00 p.m. parte del muelle turístico de Guapi, una lancha rápida, tomando 1 hora y 30 minutos para llegar a Gorgona. Y, finalmente, la otra opción es desde el municipio de Buenaventura, pues en el puerto sale la lancha en un trayecto de 4 horas por el océano pacífico, un tiempo que varía teniendo en cuenta las condiciones del clima.