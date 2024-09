Advierten que presunto abusador sexual sería dejado en libertad en Barranquilla

En Barranquilla piden que un pastor evangélico que supuestamente abusó de una menor de edad no sea dejado en libertad. Esta historia se remonta desde el mes de septiembre del año pasado, cuando la menor tenía solo 10 años de edad.

Para ese entonces, la niña les habría dicho a sus padres que no quería seguir en el transporte que la recogía en su colegio y la llevaba a su casa.

Ese transporte era un carro particular que era conducido por un pastor evangélico, que sus padres habían conocido en el barrio donde residían, ubicado en el suroriente de Barranquilla.

La niña les contó a sus padres que el pastor, al parecer, la había tocado mientras estaban en la ruta. Situación que fue confirmada cuando la menor pudo tomar una fotografía en el momento exacto que sucedió el supuesto abuso.

“Mi hija me escribe que no quería estar más en ese transporte. Yo le insistía y ella me envió unas imágenes donde podía evidenciar el abuso del cual mi hija estaba siendo víctima en ese instante y fue de esa manera como ella nos alertó a los padres y a la familia de los que estaba pasando”, así lo dio a conocer la madre a través de los micrófonos de Caracol Radio.

Luego de eso, el presunto abusador fue capturado el 20 de octubre por el delito de Acto Sexual con Menor de 14 años y fue enviado a la Estación de Policía Simón Bolívar, mientras que avanza el proceso.

Saldría por vencimiento de términos

La familia de la menor denunció que en cualquier momento este sujeto puede quedar en libertad por vencimiento de términos, por lo que los afectados realizaron una protesta a las afueras del lugar para exigir que esto no pase y el señalado sea enviado a la cárcel.

“Estamos pidiendo que a esa persona no se le venzan los términos y quede en libertad, puesto que ya lleva siete meses tras las rejas y realmente no se ha podido realizar la audiencia preparatoria para el juicio oral”, precisó la madre de la menor.

La madre contó a este medio que con esto buscan seguir dilatando el proceso, teniendo en cuenta que la siguiente audiencia preparatoria de juicio oral está programada para el próximo mes de diciembre.

Asimismo, argumentan que tuvieron que mudarse del barrio por temas de seguridad y que la menor está con ayuda psicológica permanente a raíz de esta situación.