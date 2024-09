Varios municipios de Norte de Santander estarán más de 60 horas sin energía

Cúcuta

Centrales eléctricas de Norte de Santander informó que seis municipios estarán presentando afectaciones en el servicio de energía eléctrica desde hoy 17 de septiembre hasta el 19 de septiembre.

De estos seis, tres pasarán estas 60 horas de manera continua sin el servicio de electricidad, los cuales son: Chitagá, Cácota y Silos; mientras Pamplona, Toledo y Labateca verán las interrupciones de manera intermitente.

“Esta es una desconexión originada por Intercolombia, que obedece a unos trabajos de mantenimiento que ellos están haciendo”, dijo a Caracol Radio, Helfar Rico, Coordinador de distribución CENS Regional Pamplona.

Eso fue criticado por los municipios afectados, quienes insistieron en que no están preparados para una desconexión tan larga.

“Pues lamentablemente en un municipio de categoría sexta está preparado porque la desconexión de energía no es no es programada como tal, ni tampoco planeada. Algo que es justificado y organizado se plantea uno o dos meses antes, no una semana antes. La verdad ningún municipio está preparado para esto y afecta absolutamente todo, porque en la parte del Centro de Salud la planta está en mantenimiento. No está lista. Afectamos toda la parte del sector comercio”, manifestó el alcalde de Chitagá, Yorman Suárez.