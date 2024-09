Violencia en el Atlántico: 41 homicidios en Barranquilla en lo corrido de septiembre

La violencia continúa azotando al departamento del Atlántico, en lo que va corrido del mes de septiembre se han registrado 41 homicidios en Barranquilla y su aérea metropolitana. Solo este fin de semana se presentaron once homicidios.

El caso más reciente se produjo la madrugada de este lunes en el conjunto residencial Ventura, ubicado entre los barrios Ciudad Camelot y El Manantial en Soledad, donde ocho hombres irrumpieron de manera violenta y asesinaron a dos personas.

Las víctimas de este caso fueron identificadas como Manuel Henrique Suárez Llanto, de 54 años, quien recibió dos disparos, y Alfredo Mora Isaías, de 24 años. El ataque se suma a la ola inseguridad por la que atraviesa el Atlántico.

Cifras de agosto

En agosto, el departamento del Atlántico registró 92 homicidios, convirtiéndolo en uno de los meses más violentos de la historia reciente.

Las autoridades han implementado diversas medidas de seguridad, pero según el profesor Alejandro Blanco, politólogo y analista en temas de seguridad, estas respuestas institucionales aún no han logrado mitigar la ola de violencia.

“Lo que llama la atención es que hasta el momento las respuestas institucionales, aunque han sido en muchos casos contundentes, esa contundencia no ha sido suficiente. Por ejemplo, se anunció un nuevo comando de la Policía de Sabanalarga, se han anunciado más cámaras, aumento del pie de fuerza. No obstante, esto no es consecuente con el aumento de homicidios”, dijo el politólogo.

El experto también señaló que “todo indica que van a seguir aumentando los homicidios” por la disputa que hay por el microtráfico y el cobro de las extorsiones.