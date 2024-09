Investigan la muerte de un integrante de la JAC de una vereda de San José de Apartadó

Apartadó, Antioquia

En la mañana de este lunes fue hallado sin vida y con signos de violencia el campesino Juan de Dios Graciano Tuberquia de unos 60 años aproximadamente. La víctima hace parte de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Cuchilla del corregimiento de San José de Apartadó.

“Pues bueno, es muy difícil de uno acertar a lo que realmente le haya sucedido al compañero campesino de nuestro territorio, porque era una persona que no tenía problemas, que uno no le vea problemas por ahí con la sociedad. Él simplemente era un trabajador normal; uno no escuchaba malos comentarios de él”, comentó Arley Cartagena, coordinador para los derechos humanos de la Asociación Campesina de San José.

El reporte de la comunidad es que el hombre fue encontrado en una quebrada muy cerca de su casa. Aunque avisaron a las autoridades, el CTI de la Fiscalía no realizó la inspección técnica al cadáver, por lo que a los campesinos de la vereda les tocó sacar el cuerpo hasta con camillas improvisadas al área urbana del corregimiento donde fue recibido. Al parecer, tiene heridas con arma de fuego y golpes en el cuerpo.

“Lo que necesitamos es que se haga una investigación real de lo sucedido, porque en San José de Apartadó, lo que está pasando hace tiempo es preocupante. Se ha vulnerado, se ha violado el debido proceso de levantamiento de estos cuerpos sin vida. Se ha pasado varias veces en donde la autoridad competente no hace el debido proceso, no hace el trabajo que tiene que hacer y esto realmente nos demuestra una falencia en el tema de seguridad o en el tema de investigación, conocer realmente cuál es la verdad y qué está pasando”.

El líder social también lamentó que esta situación, que también ocurre en el Nordeste y algunas poblaciones del Norte de Antioquia, está llevando a que aumente la falta de esclarecimiento de los homicidios.