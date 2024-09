¿Continuarán las lluvias? Pronóstico IDEAM en la región Caribe y Pacífico para esta semana

Colombia se encuentra a puertas del segundo fenómeno atmosférico del año: el Fenómeno de la Niña. De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología y Estadística (INMET), este es un fenómeno climático y oceánico que se caracteriza por el enfriamiento de las aguas superficiales de la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial.

Este enfriamiento trae como consecuencias cambios en la temperatura y en el número de precipitaciones en diversas partes del mundo. Ahora bien, según los más recientes pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), este fenómeno se comenzará a sentir en el país entre septiembre y noviembre de este año, con una probabilidad del 71%.

Durante las primeras semanas de septiembre, varias zonas de la región Caribe y Pacífica reportaron inundaciones y deslizamientos a causa de las lluvias. ¿Cómo estará el clima en las próximas semanas? Consulte a continuación el pronóstico del IDEAM.

¿Lloverá esta semana? Esto dice el IDEAM

De acuerdo con el último comunicado del IDEAM sobre el Fenómeno de la Niña, hay una gran probabilidad que en las próximas semanas (entre el 16 al 26 de septiembre) se presenten excesos de lluvia s, puntualmente en las regiones:

Caribe

Andina

Pacífica

No obstante, la entidad también señala que la intensidad con la que se podrían presentar estas precipitaciones son menores en comparación con años anteriores.

Como explicó Jorge Giovanni Jiménez Sánchez, subdirector de Meteorología del IDEAM, en agosto se comenzó con pronósticos de La Niña de intensidad entre débil y moderada, pero, a finales de mes, los umbrales se movieron hasta ubicarse en más bien cerca de la categoría débil. En este momento, el propósito sobre la intensidad del fenómeno se mantiene en débil, aunque sigue en vigilancia.

¿En qué partes de la región se podrán sentir más lluvias?

El modelo de predicción climática del IDEAM señala que, durante el mes de septiembre, se estiman:

Región Caribe: precipitaciones entre el 10% al 20% por encima de la climatología promedio para La Guajira, el norte de Bolívar, el sur de Sucre y el oriente de Córdoba. Para el resto de la región, se estiman déficits de lluvias entre el 10% al 20% Región Pacífica: se espera una disminución de lluvias entre el 10% al 20% con respecto al promedio climatológico en gran parte de la región, excepto en el centro del Chocó, donde se prevén lluvias dentro de los promedios históricos.

Para los meses de octubre y noviembre, los pronósticos son mucho más alentadores. En la región Caribe, se prevén lluvias entre el 10% al 30% por encima del promedio histórico ; mientras en el Pacífico, se estima un aumento de las precipitaciones entre un 10% a un 20% en gran parte de la región .

¿Por qué el Fenómeno de la Niña se pronostica débil?

Sánchez, el subdirector de Meteorología del IDEAM, explicó a través de un video compartido por la entidad, que el Fenómeno de la Niña se ha caracterizado históricamente por los excesos de lluvias, principalmente en las regiones Andina, Pacifica y Caribe.

Sin embargo, Sánchez señaló que, como lo ha mencionado la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y diferentes centros de investigación a nivel mundial, en los últimos 13 meses se han roto récords de temperatura que están cambiando los patrones de comportamiento normal del clima.

Esto quiere decir que, según explica el subdirector, “esta Niña también se nos dará en un marco de unas condiciones que no se habían presentado anteriormente”. Por lo anterior, es posible que se presente un fenómeno de la Niña particular y una de las primeras señales de eso, es que no tendría la misma intensidad que otros pasados eventos climáticos en el país.