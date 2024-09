Líder antichavista señala a Cabello como “experto en acusaciones falsas”

Juan Pablo Guanipa afirmó que el ministro de interior de Venezuela es un “experto en acusaciones falsas”, un día después de que Cabello anunciara la detención de seis extranjeros involucrados en una red internacional “terrorista” que busca asesinar al mandatario venezolano.

En un vídeo publicado en X, Guanipa dijo que “Diosdado es experto en acusaciones falsas e inventos mal hilados”, a la vez que desmintió su supuesta vinculación con esa supuesta operación.

Cada vez que sucede algo en el país, esta gente utiliza una pésima capacidad creativa para hacer historias e involucrar dirigentes.



Todo el país sabe que nuestra lucha por el respeto a la soberanía popular, es una lucha no violenta.



Sin embargo, vale la pena aclarar y seguir… pic.twitter.com/QQYqc217qw — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) September 15, 2024

“Yo no tengo que decirles a ustedes que eso es falso, porque ustedes lo saben”, expresó el ex primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), quien dice estar resguardado debido a la “persecución” que denuncia contra dirigentes y activistas de la oposición mayoritaria.

El sábado, el ministro informó de la incautación de más de 400 armas “transportadas desde Estados Unidos” que iban ser utilizadas para esa operación que está “siendo desmantelada” y que incluía supuestos planes para asesinar al mandatario Nicolás Maduro, al igual que a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y otros dirigentes del chavismo, por la que fueron detenidos tres estadounidenses, dos españoles y un checo.

Los ciudadanos españoles fueron identificados como Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, a quienes vinculó con el servicio de inteligencia del país europeo, lo que desmintió el Gobierno de Pedro Sánchez, que negó ser parte de una operación contra Maduro.

El Ejecutivo venezolano también dijo que esta operación la dirige Estados Unidos, cuyo Gobierno respondió este sábado que es “categóricamente falsa” cualquier afirmación de su participación en un complot para derrocar a Maduro.

A juicio de Guanipa, el Gobierno de Maduro “sabe que nadie les cree”, y “menos que hayan ganado” las presidenciales del 28 de julio, en las que Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), un resultado señalado como fraudulento por la oposición mayoritaria, que reclama la “victoria” de su abanderado, Edmundo González Urrutia, exiliado desde hace una semana en España.

“El dolor de ustedes es que ganamos y demostramos el triunfo de Edmundo”, dijo el opositor, en referencia a la publicación, en una página web, del “83,5 % de las actas” recogidas el día de los comicios, que respaldan el triunfo de Edmundo González.