Ministro de Hacienda asegura que el presupuesto sí se puede aprobar por decreto

Cartagena

Desde el congreso de Confecámaras en Cartagena, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que es constitucional que el Gobierno Nacional presente un presupuesto y anuncie que hace falta por financiar una parte de este.

El jefe de esta cartera recalcó que, el presupuesto sí se puede aprobar por decreto porque así lo dice la norma. También cuestionó a algunos congresistas, a quienes acusó de evitar la discusión de la ley de financiamiento o reforma tributaria.

“Cuando no hay decisión del Congreso rige lo que dice el gobierno, porque es un proyecto de iniciativa del Gobierno, por lo tanto, lo que sigue es la discusión de su distribución adentro y la ley de financiamiento; lo que estaban buscando algunos congresistas es evitar la discusión de la ley de financiamiento. El presupuesto sí puede salir por decreto eso dice la norma. ¿Cuándo se sabe si sale por decreto o no? Cuando el congreso no lo apruebe, el Gobierno no se puede quedar sin presupuesto por lo tanto sale lo que radicó el Gobierno”, aseveró Bonilla.

El ministro de Hacienda invitó al Congreso de la República a que el próximo martes designen los respectivos ponentes, con el propósito de arrancar la discusión sobre el monto del presupuesto del 2025.

“Lo que estamos pidiendo es designen ponentes y arranquen la discusión. El congreso no ha negado ningún monto de presupuesto, el presupuesto no llegó a decisión”, explicó.