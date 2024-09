Karol G Lidera la lista de finalistas a los Premios Billboard de la Música Latina 2024

USA6908. MIAMI (FL, EEUU), 12/09/2024.- Composición de tres fotografías cedidas por Telemundo donde aparece la cantante colombiana Karol G, el puertorriqueño Bad Bunny (c) y el mexicano Peso Pluma que lideran las nominaciones a los Latin Billboard. La colombiana Karol G encabezó con 17 menciones la lista de los nominados a los premios Latin Billboard, que se entregan el próximo 20 de octubre en Miami, seguida del puertorriqueño Bad Bunny y el mexicano Peso Pluma, con 15 cada uno. EFE/Telemundo /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO / Cortesía ( EFE )

Karol G encabeza la lista de finalistas a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 con 17 menciones en categorías que incluyen artista del año, gira del año, Global 200 artista latino del año, y “Top Latin Album” del año por Mañana Será Bonito (Bichota Season), Billboard y Telemundo anunciaron el jueves (12 de septiembre).

La bichota como es conocida Karol G es por tercer año consecutivo, la mujer con mayor número de entradas en la lista, tras obtener 15 en 2022 y 13 en 2023.

Su canción “Qlona”, con el astro regional mexicano Peso Pluma, compite por seis premios, incluidos “Hot Latin Song” canción del año, Global 200 canción latina del año, y canción del año, ventas, mientras que su éxito “Mi ex tenía razón” es finalista en dos apartados: canción “Latin Rhythm” del año y canción del año, ventas.

Le siguen Bad Bunny y Peso Pluma con 15 menciones cada uno.

Bad Bunny compite, entre otros, por los premios a artista del año, gira del año y Global 200 artista latino del año. Su canción “Perro negro” con Feid logró cinco entradas, entre ellas en Global 200 canción latina del año; “Hot Latin Song” canción del año; y “Hot Latin Song”, colaboración vocal del año. Su álbum Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana también compite por los premios “Top Latin Album” del año y álbum “Latin Rhythm” del año.

Peso Pluma, en tanto, se mide como artista del año, Global 200 artista latino del año, compositor del año y álbum regional mexicano del año por Éxodo. Además de sus seis entradas por “Qlona” con Karol G, es finalista a dos premios por su éxito “Lady Gaga” con Gabito Ballesteros y Junior H: “Hot Latin Song”, colaboración vocal del año, y canción del año, streaming.

Feid es finalista a 11 premios. Además de los cinco por “Perro negro” con Bad Bunny, compite por Global 200 artista latino del año, y álbum “Latin Rhythm” del año por Ferxxocalipsis.

Con ocho entradas están los actos de música regional mexicana Fuerza Regida y Junior H, ambos finalistas a artista del año. El grupo compite también, entre otros, por los premios “Hot Latin Song”, colaboración vocal del año por “Harley Quinn” con Marshmello, además de “Top Latin Album” del año y álbum regional mexicano del año por Pa Las Baby’s y Belikeada. Las menciones de Junior H también incluyen “Top Latin Album” del año y álbum regional mexicano del año por $adBoyz For Life II.

Otros artistas con múltiples menciones son

Xavi (7),

Grupo Frontera y Mike Towers (5),

Aventura, Gabito Ballesteros, Kali Uchis, y Shakira (4),

Cris Mj, Eslabon Armado, FloyyMenor, Julión Alvarez y su Norteño Banda, Marc Anthony, Prince Royce, Rauw Alejandro y Young Miko (3),

Y ATL Jacob, Edgar Barrera, Grupo Firme, JOP, Luis Figueroa, Maná, Marshmello, Natanael Cano, Piso 21, Reik, Venesti y Wisin (2).

Este año se entregarán premios en 49 categorías en los géneros de Latin Pop, Tropical, Latin Rhythm y Regional Mexicano.

Los Premios Billboard de la Música Latina son los únicos que reconocen a los álbumes, canciones e intérpretes más populares de la música latina, según las listas semanales de Billboard. Producidos por Telemundo y American Country Broadcast Inc, coinciden con la Semana Billboard de la Música Latina (Billboard Latin Music Week), que regresa a Miami Beach del 14 al 18 de octubre en The Fillmore Miami Beach at Jackie Gleason Theater con todo un conjunto de oradores estelares, como Alejandro Sanz, Gloria Estefan, Danny Ocean, Peso Pluma y muchos otros.