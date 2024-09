Desfile de comparsas ‘Río de Gente’ recorrió calles de Mompox en el Festijazz 2024

Cartagena

El Distrito de Mompox, en medio de un derroche de alegría, jolgorio, baile, disfraces y colorido, se engalanó para recibir el desfile de comparsas denominado Río de Gente, que hace parte de la programación del Festival de Jazz 2024.

Los momposinos no solo se integran en medio de estas festividades, sino que le dan la bienvenida a los miles de turistas que llegan al Distrito para disfrutar de destacadas presentaciones musicales y conciertos en el Parque del Jazz.

“Esto es lo que queremos, ver a la gente contenta, disfrutando, los vendedores ambulantes felices, el comercio en pleno lleno y sobre la gran hospitalidad de la gente de Mompox, que se sobra cada año en atención”, dijo el Gobernador de Bolívar Yamil Arana Padauí.

Más de 50 grupos folclóricos de Mompox, Cartagena y otros municipios de Bolívar, recorrieron las calles del municipio dando muestras de un gran repertorio folclórico y cultural, que pusieron a gozar a quienes se reunían de lado y lado para ver el espectáculo multicolor.

“Nunca había venido a Mompox, me invitaron y he quedado contenta con todo lo que he visto y muy bacano ver toda esta muestra cultural. Me iba, pero me quedo para el Festival del Jazz”, aseguró Gloria Estrada, una turista.

Esta apertura fue considerada todo un éxito por parte de propios y extraños.