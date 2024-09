Consternación en Pereira, estudiante de medicina de la UTP se quitó la vida

Pereira

Este hecho que ha ocasionado tristeza en toda la comunidad educativa de la UTP, genera un llamado urgente a las directivas de la universidad y a los encargados de la educación superior, pues este doloroso suceso en donde perdió la vida Girley Villada Rivera, invita a reflexionar de manera urgente el estado actual de la salud mental de la población estudiantil de la facultad, pues muchos jóvenes aseguran que la presión externa a la que se ven sometidos por la rigurosidad de la carrera y la falta de acompañamiento psicológico y emocional, está generando graves problemas en la salud mental de los estudiantes.

Maicon Antonio Osorio Díaz, representante estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Salud, expuso las necesidades que tienen los jóvenes de la carrera de medicina, donde se ha solicitado un apoyo prioritario para prevenir este tipo de situaciones.

“Este es un suceso que se ha presentado a nivel nacional debido a estos currículos tan duros y complejos de las escuelas de medicina, sin duda pone en riesgo la salud mental de los y las estudiantes y, en esta universidad también se ha detectado eso. Una de las exigencias es que se incremente el rubro financiero para el Programa de Acompañamiento Integral, en donde existan verdaderos procesos psicológicos para los estudiantes, esto debe ser prioridad, puesto que hay un déficit de personal y financiero para este programa”, explicó Osorio.

Compañeros de estudio de Girley Villada Rivera y de la carrera de Medicina, además de familiares y amigos, se unieron a una velatón realizada en la facultad de Ciencias de la Salud, allí recordaron a la joven y pidieron atención a los problemas de salud mental que afectan a los estudiantes.

Por último, en un llamado unánime como comunidad educativa, exigieron cambios inmediatos en donde existan espacios seguros para que los jóvenes expresen sus inquietudes, inconformidades, preocupaciones y donde se brinde una atención psicosocial integral.

Manifiestan que no pueden permitir que la pérdida de su compañera no pase desapercibida y que no se normalice el sufrimiento silencioso al que estarían siendo sometidos.