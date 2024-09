Reunión clave de Generales y Almirantes: ‘El reto es evitar crecimiento de grupos armados’

Judicial

Este jueves 12 de septiembre 78 Generales y 27 Almirantes se dieron citas en Bogotá con el propósito de fortalecer la estrategia militar para dinamizar la estrategia militar con el objetivo de aumentar la efectividad en la lucha contra las amenazas que enfrenta el país.

El Almirante Francisco Cubides Granados, Comandante General de las Fuerzas Militares, sostuvo que con este encuentro se “busca acelerar la ejecución de operaciones y mejorar nuestra capacidad de respuesta para enfrentar de manera más efectiva los riesgos que amenazan la seguridad del país y la vida de los colombianos”.

El reto ademas de frenar la expansión de grupos armados, está en atacar las redes de apoyo que han venido creando: general Cubides

El comandante de las Fuerzas Militares, Almirante Francisco Cubides, calificó como “leve” la expansión de los grupos armados, destacando que no en todos los territorios se ha intensificado la presencia de los mismo.

Sin embargo, resaltó que el reto de las Fuerzas Militares mas allá de frenar el crecimiento de los grupos armados, estará enfocado en frenar las redes que de apoyo que han venido en algunas zonas del país.

“No es que todo el territorio esté lleno de gente de Clan del Golfo o de gente del GAOR (grupos armados organizados residuales) o del ELN. Entonces, el tema es lograr llegar a esas áreas bases donde se encuentran para que podamos atacar tanto a cabecillas como estructuras. Es el reto. El reto también es mirar cómo evitamos ese crecimiento, no solamente en la expansión del territorio, que ha sido en alguna medida no tan amplio, mínimo, pero sí hemos registrado especialmente en el Clan del Golfo la expansión en números de redes de apoyo, de jovencitos especialmente dedicados a dar información donde están las autoridades, como se mueve la policía, donde hay actividades del Ejército o la Armada”, dijo Cubides.