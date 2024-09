Pereira y Alianza se ponen al día en el calendario: hora y cómo seguir el partido

Deportivo Pereira y Alianza FC comienzan a ponerse al día con el calendario. Este juego correspondía a la fecha 6 de la Liga colombiana, pero el partido no se llevó a cabo debido a que no había disponibilidad de uniformados de la Policía Nacional para garantizar la seguridad del encuentro en el Hernán Ramírez Villegas.

El conjunto Matecaña no jugaba desde el pasado 3 de septiembre, cuando se disputó el clásico del Eje Cafetero ante Once Caldas y perdieron 0-1. El equipo de Luis Fernando Suárez no pasa por su mejor momento, pues cuentan con 7 puntos en 6 compromisos disputados, con un saldo de 2 triunfos, 1 empate y 3 derrotas, las últimas dos consecutivas.

“Tenemos que ser conscientes que debemos mejorar y siempre habrá una responsabilidad nuestra con la gente que viene al estadio (...) Ellos (los jugadores) se deben dar cuenta qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. Debemos aceptar que nos hemos equivocado… La palabra no es paciencia, la palabra es aceptación”, dijo en la última rueda de prensa el técnico antioqueño.

Alianza quiere seguir sumando

El equipo de Hubert Bodhert lleva cinco partidos al hilo sumando al menos un punto. Esta racha inició con el triunfo 2-1 ante Millonarios en calidad de local, luego pasó el empate con Junior de visita, la igualdad ante Envigado de local y el triunfo 4-0 contra Boyacá Chicó. Su último encuentro terminó en empate 1-1 contra Fortaleza.

Por su parte, en la tabla de posiciones, se encuentran en el puesto 12 con 9 unidades, producto de 2 triunfos, 3 empates y 2 derrotas. El cuadro de Valledupar cuenta con otro partido aplazado, que es ante Medellín por la fecha 8 del rentado local.

De los últimos cinco enfrentamientos entre Pereira y Alianza, hay saldo a favor para el conjunto valduparense, con tres victorias, todas por el marcador de 2-1. De hecho, este resultado se repitió también en los dos triunfos de Deportivo Pereira.

Este juego tendrá lugar este jueves desde las 7:30 p.m. y usted lo podrá seguir por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

