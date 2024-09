Paciente denuncia presunto abuso en medio de una cita con un ginecólogo en Ibagué

Ibagué

La Secretaría de Salud de Ibagué anunció investigación del caso de una usuaria del sistema de salud que denunció haber sido presuntamente víctima de abuso por parte de un ginecólogo en una consulta médica.

“Lo que me acabó de pasar es horrible, necesito hacer la denuncia para que las mujeres tengan cuidado y no vayan con este doctor, la medica general de la Nueva EPS me ordenó que me viera el ginecólogo ya que tenía que hacerme un pequeño procedimiento, yo ya sabía a qué iba puntualmente, tenía a las 6 pero me atendió como las 8:20 más o menos”, relató Angelica María Castilla en redes sociales.

Video completo #denuncia #nuevaeps #abuso #ibague Ya realice la denuncia ante la fiscalía. Gracias por compartir. Publicada por Angelica Maria Castilla en Miércoles, 11 de sep. de 2024

La respuesta de la Secretaría de Salud de Ibagué

“Invitamos a la usuaria, a la paciente afectada a que se dirija a la Secretaría de Salud Municipal para que nos haga llegar esa queja de manera formal, nosotros adelantaremos por supuesto las visitas necesarias a la IPS”, dijo Liliana Ospina, secretaria de Salud de la capital del Tolima.

La funcionaria al igual manifestó que “Le pediremos a la parte administrativa de esta IPS que nos cuente también cuál es su versión de los hechos, nosotros tomaremos las medidas que tengamos que adoptar”.

Por otra parte, Ospina ofreció a la paciente afectada el acompañamiento psicológico por parte de la Secretaría de Salud Municipal “Recuerden que no están solos, tienen una secretaría que está de puertas abiertas para todas esas denuncias que los usuarios tengan”.

Comunicado de Viva 1A IPS

La compañía que es la encargada de la prestación de servicios a la Nueva EPS por medio de un comunicado a la opinión pública manifestó que adelantan el acompañamiento a la usuaria desde el momento que se conoció el caso.

Además, revelaron que la IPS dispuso un equipo interdisciplinario para realizar la investigación y trazabilidad de lo acontecido.

“Actualmente, la usuaria ha contado con programación de distintas especialidades para atender integralmente lo que su condición médica requiere. En tal sentido, continuaremos y ratificamos nuestro compromiso con la salud y el bienestar de todos nuestros usuarios”, puntualizó Viva 1A IPS.