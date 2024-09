Diputado en Bolívar se avergüenza de municipios pobres en el departamento

Cartagena

La pobreza en la que se encuentran municipios de Bolívar avergüenza y entristece al diputado Ever Rico Royero, quien fue claro en señalar que está en desacuerdo con que el corregimiento de Palenque se convierta en un nuevo municipio para el departamento.

Para Rico Royero, Bolívar tiene municipios que no merecen haber llegado a esa categoría por las condiciones en las que están; aseguró que le da tristeza visitar a uno de ellos y puntualizó que no daría nombres para evitar obtener más enemigos políticos.

“Que hay que hacerle un reconocimiento político e histórico a Palenque, eso es indiscutible, pero de antemano le quiero decir que mi voto será negativo por una sencilla razón señor presidente; usted que tiene más años aquí, en anteriores oportunidades se equivocó la Asamblea creando unos municipios que administran es pobreza”, dijo el diputado.

Añadió, “conozco muchos, no quiere referirme a ninguno, porque no quiero tener más enemigos políticos, tampoco saco votos porque me da tristeza llegar a un pueblo de esos que no merecen, no cumplen con los requisitos de ser municipio, la verdad es que da pena que unos municipios que existen en Bolívar lleguen a esa categoría”.

“Ahora yo pregunto de qué va a vivir Palenque. Todos sabemos que eso no se hace así de un plumazo, nosotros como Asamblea somos los que tenemos las facultades de convertir ese corregimiento en municipio, no tengo nada en contra del pueblo palenquero, pero tampoco tenemos que ser irresponsable en hacer una arbitrariedad de esas”, sostuvo Ever Rico Royero.

Puntualizó, “si el gobierno nacional hace unas políticas públicas nacionales, que digan que para la etnia palenquera vamos a darle anualmente $50 mil millones, ¿cómo nos vamos a oponer a eso?, de lo contrario sería otra oficina nuestra que depende del departamento de Bolívar”.

Sobre la pobreza en municipios de Bolívar, no profundizaron en la Asamblea Departamental, pero sí defendieron al corregimiento de Palenque y contrario al diputado Ever Rico, otros enfatizaron que sí merece convertirse en municipio.

“Cuando la gente se desarrolla, es como cuando uno se va de su casa, cuando uno se va de su casa consigue casa, nevera, es independiente, consigue sus propios recursos. Tengan la seguridad que cuando le demos el voto positivo a Palenque, Palenque se va a desarrollar, porque va a crecer con sus propios recursos, no va a estar atenido a las migajas de Mahates; yo si estoy de acuerdo que los municipios tienen que independizarse porque crean sus propias economías, crean sus propios desarrollos”, manifestó el diputado Juan Mejía.

En medio de la discusión, el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, explicó que arrancó el proceso, pero no de creación del municipio, “estamos es aprobando un concepto de conveniencia de realizar una consulta al pueblo palenquero, a ver si ellos deciden como etnia, como comunidad cimarrona deciden sino ser municipio”.

Aclaró, “aprobado este concepto sale hacia el Tribunal Contencioso Administrativo, con el fin que se manifieste la constitucionalidad de la pregunta que se le va hacer al pueblo palenquero; una vez el Tribunal que tiene 15 días para expresar su concepto de constitucionalidad y aprobada la constitucionalidad, si se da, pasa al Ministerio del Interior, que es quien debe adelantar las consultas en relación a las etnias indígenas o las comunidades negras”.

“Ellos tienen una función especial con la ley 70 de organizar ese tipo de consultas, una consulta popular previa. Esa consulta nos dirá, la organiza el Ministerio con la Registraduría Nacional y de allí saldrá un resultado positivo o negativo; si sale positivo continua el trámite, ya entonces va al gobierno departamental, el gobierno departamental presentará la iniciativa de creación del municipio, iniciativa que ya hemos discutidos”, indicó el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez.

Los diputados señalan que, ya se inició el trámite de institucionalización como municipio al corregimiento de San Basilio de Palenque.