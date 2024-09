Cristiano Ronaldo suelta una fuerte crítica contra Ten Hag en Manchester United: esto dijo

Erik ten Hag y Cristiano Ronaldo en el Manchester United . (Photo by ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images) / ADRIAN DENNIS

Cristiano Ronaldo fue el gran invitado en el podcast que realiza Rio Ferdinand, histórico futbolista inglés. En dicha conversación, el astro portugués aprovechó para criticar duramente a Erik Ten Hag, entrenador neerlandés del Manchester United, mismo que terminó provocando su salida del cuadro británico hace casi dos años.

Cristiano, actualmente en el Al-Nassr, hizo eco de las declaraciones recientemente dadas por Ten Hag, quien advirtió ante los medios de comunicación que su proceso en el United “va lento” y por tal razón los aficionados no pueden esperar que el equipo luche desde ya por la Premier o la Champions League.

“Hay que aceptar que el proceso va más lento. No se puede esperar que compitamos inmediatamente por Premier League o Champions League”, declaró el estratega previo al inicio de la temporada 2024-25, periodo en el que sus dirigidos afrontarán el torneo local y la Europa League.

En este orden de ideas, Ronaldo fue certero en su comentario: “El entrenador del Manchester United (Erik Ten Hag) no puede decir que no pueden competir para ganar la Premier League y la Champions League cada año. Esto es el Manchester United. Hay que decir algo como ‘quizá no tengamos el potencial, pero lo vamos a intentar, hay que intentarlo. Si Ten Hag escucha a Ruud Van Nistelrooy, quizá pueda ayudar. Él conoce el club y el club debería escuchar a los chicos que están ahí. Rio, Keane, Scholes y Sir Alex Ferguson. No se puede reconstruir a un club sin conocimiento”.