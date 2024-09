Comunidad educativa en Caldas pide cambio de rector por incumplimientos institucionales

Manizales

La problemática ocurre en la Institución Educativa Gómez Fernández en Anserma (Caldas), los estudiantes, padres de familia y algunos docentes, manifiestan que el nuevo rector no atiende a las solicitudes del proceso institucional por no cumplir con las competencias para el cargo lo que ha provocado obstáculos del desarrollo de temas de convivencia, académicos, entre otros.

“El nuevo rector llegó en enero de este año y teníamos altas expectativas para comenzar un nuevo proceso, él comenzó labores porque ganó el concurso de Estado, pero nos encontramos con la sorpresa que el señor no cumple con las competencias para ocupar ese cargo, entonces se han obstaculizado los procesos desde la parte académica, convivencia, etc; así que no ha habido trazabilidad, él dice que gestionará, pero no hay una constancia de ello”, explica Luz Mary Orozco Ochoa, profesora de primaria de la institución.

En días pasados, hubo una reunión entre los representantes de padres de familia, estudiantes y docentes con la Secretaría de Educación de Anserma, pero el municipio, por no ser un ente territorial certificado, el asunto lo coordina la Secretaría de Educación del departamento.

“Frente a la situación en la Institución Educativa Gómez Fernández, de Anserma, la Secretaría de Educación de Caldas, realiza el debido proceso con el rector que se nombró y que en este momento está en periodo de prueba. Estamos a la espera de que se surta ese debido proceso y se estarán comunicando las decisiones que se deban tomar al respecto”, puntualiza Luis Herney Vargas Barrera, jefe de esta carrera departamental.

A pesar de las inconformidades de la comunidad educativa, el nuevo rector deberá cumplir su periodo de prueba hasta diciembre y a partir de allí se determinará la continuidad en el cargo.

