En la urbanización Luis Carlos Galán elevan clamor para ser declarados ‘territorio de paz’

Cartagena

La comunidad de la urbanización Luis Carlos Galán en el suroccidente de Cartagena, realizó una marcha con el propósito de llamar la atención para que esa zona sea declarada como territorio de paz.

La Junta de Acción Comunal que preside Ada Echenique Soto, en cumplimiento de lo establecido en la ley 2166 sobre la promoción de derechos humanos y convivencia pacífica, convocó esta manifestación para rechazar los constantes enfrentamientos entre pandillas que se registran en sus calles.

De acuerdo con la líder comunal, jóvenes, niños y adolescentes de sectores aledaños, se citan en la urbanización Luis Carlos Galán para enfrentarse con todo tipo de armas, ocasionando destrozos en sus bienes como vehículos y vidrios. Además, los vecinos viven con pánico debido a que cada vez que caen fuertes aguaceros se presentan estas peleas.

Esta iniciativa contó con el apoyo del Consejo Distrital de Paz, organismos de derechos humanos y comunidad en general, quienes unen sus voces en rechazo a los vándalos y violentos.

“Estamos haciendo un llamado a todas las autoridades para que no nos dejen solos porque llevamos más de dos años tratando de acabar con los enfrentamientos entre jóvenes, lo más grave es que nos están afectando emocionalmente porque debemos encerrarnos en nuestras casas para evitar que afecten contra nuestras vidas. Con esta declaratoria de paz queremos decirle a los violentos que no nos vamos a quedar inmóviles por el miedo, estamos de pie para decir no a la violencia, no a la destrucción de nuestros bienes. Pedimos que venga el gobierno distrital a hacer una intervención con los adolescentes con el propósito de transformar sus vidas”, expresó Ada Echenique, durante la habitual visita de ‘Caracol Radio de Barrio en Barrio’ en el Noticiero del Mediodía.

La comunidad asegura que los protagonistas de las peleas son niños y adolescentes cuyas edades oscilan entre los ocho y 16 años.