A mí me indignó:director UNP sobre caravana que movilizó a disidentes con orden de captura

Colombia

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, enfrentaron un debate de control político por el supuesto uso indebido de vehículos de esa entidad. En medio de la sesión, ambos funcionarios defendieron el papel de la entidad.

Augusto Rodríguez, el director de la UNP, se refirió a la caravana de vehículos en los que se transportó a disidentes con órdenes de captura vigentes. Señaló que se trató de un hecho que él mismo rechazó en su momento.

" A mí me indignó que en nuestros vehículos, en los vehículos con los que yo tengo que proteger, estuvieran haciendo eso. Mucha claridad le hemos dado a los esquemas y le hemos dicho con mucha fuerza al doctor Otty Patiño, y él lo hace, nuestros vehículos no puede ser elementos logísticos para las operaciones militares de estas personas, no es que en nuestros vehículos se van a un frente a dar órdenes militares o a hacer orden cerrado, no señor. Los vehículos de la UNP son dados para la protección, no para apoyo logístico ni para transportar ningún tipo de arma ni municiones (…) ni combatientes, nada de eso, pero ellos rompieron el compromiso que habían hecho”.

Además señaló que son las propias normas aprobadas por el Congreso, entre las que se encuentra la ley de ‘Paz Total’, las que permiten brindar protección a integrantes de grupos al margen de la ley que están en diálogos o conversaciones con el Gobierno.

“Yo lo único que hago es cumplir lo que ustedes me han ordenado, señores del Centro Democrático y de la bancada citante de Cambio Radical. Con todo respeto, con todo respeto se lo digo, estoy simplemente cumpliendo lo que ustedes me ordenaron y otras normas complementarias y le dieron al Presidente de la República la facultad de conducir el proceso de paz, usted lo hicieron y ahora se quejan como la representante, la última que habló, que me dice ‘es que ustedes transportan delincuentes’, pues claro que son delincuentes que han hecho un paréntesis en su accionar delincuencial y que están otros alzados en armas”, dijo Rodríguez.

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también se refirió al papel de la Unidad Nacional de Protección y la manera en que se deben abordar los problemas de corrupción que se han presentado en esa entidad.

“La pregunta que tenemos que hacernos es si vamos a seguir haciendo aquí debates sobre el número de escoltas, sobre los vehículos, sobre el presupuesto de la Unidad Nacional de Protección, sobre episodios que en una organización que ha crecido tanto como la Unidad Nacional de Protección en los últimos años son inevitables, los episodios de corrupción, los episodios de abusos de los esquemas por parte de los protegidos se están presentando ahora, se presentaron en el anterior Gobierno, se presentaron en el anterior Gobierno también y en la medida en que crezca la unidad, crezcan los esquemas de protección, crezca todo este aparato, pues vamos a seguir asistiendo a episodios por más controles que establezcan y hay que reconocerlo y decirlo con toda claridad”, aseguró Cristo.