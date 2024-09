“No tenemos evidencias, estamos identificando si ese software (Pegasus) existió”: Fiscalía

Bogotá

La Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación para establecer la verdad y la eventual identificación e individualización de responsables en la probable adquisición y uso ilegal del software espía “Pegasus”, por parte de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) en compra que habría efectuado a mediados de 2021 a la firma israelí NSO Group.

Sin embargo, hasta el momento, el ente acusador no tiene evidencias de la existencia de este programa de espionaje en Colombia, lo confirmó la Fisca Luz Adriana Camargo.

“Nosotros no tenemos evidencia de que eso haya sucedido, aún nosotros no tenemos esa evidencia estamos identificando si ese software existió, ese tipo de software es muy sofisticados y normalmente no deja rastro, entonces no es tan fácil como hacer un examen de un teléfono para saber si fue en el pasado objeto de una infiltración, esos son software maliciosos que se insertan en los teléfonos celulares, entonces creo que la cosa es mucho más compleja y esperamos dar una respuesta también mucho más completa al país respecto de esa información que se brindó sobre la aparente compra del Pegasus”, dijo la fiscal Camargo.

Aunque la fiscal general insistió en que no hay rastro del uso de ‘pegasus’, siguen con la invetsigación rigurosa, atendiendo a que “hay una autoridad extranjera de carácter financiero que nos está diciendo que hubo un movimiento de aproximadamente 11 millones de dólares para la adquisición de un software semejante, de hecho de paso no está considerado como software sino como un arma, entonces esto es de toda la gravedad”. advirtió.