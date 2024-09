Representante Mafe Carrascal se retracta de declaraciones contra Uribe: “no me consta”

Colombia

La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, a través de redes sociales, publicó un mensaje en el que se retracta de señalamientos en contra del expresidente de la República y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.

“En relación con la publicación de fecha 6 de agosto de 2024 en esta cuenta, en las condiciones de equidad señaladas en la sentencia T-003 de 2011, me retracto de lo señalado por mi parte al señor Álvaro Uribe Vélez y manifiesto que no me consta que haya quitado algo o impedido el avalúo catastral a los y las campesinas del país. En estos términos, se da respuesta a la solicitud efectuada por los apoderados del señor Álvaro Uribe Vélez en el mes de agosto de 2024″, señaló la congresista del Pacto Histórico.

Ante lo expresado por Carrascal, el Centro Democrático señaló que es la segunda vez que la congresista se tiene que retractarse de señalamientos o mensajes en contra del expresidente Álvaro Uribe.

Agregó la colectividad que: “Las palabras de la representante Carrascal, no solo afectan el buen nombre de expresidente Álvaro Uribe, sino que son un acto irresponsable que desinforma a la opinión pública. Que estos episodios sirvan de lección, la libertad de expresión no es una carta blanca para propagar mentiras. Difundimos la retractación de la representante, la cual fue publicada a las 2 de la madrugada”.