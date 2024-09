Restricción para vehículos de carga pesada en la vía Manizales - Bogotá por paro camionero

Manizales

En el sector de Maltería en Manizales hay paso habilitado para carros particulares y de servicio urbano, mientras que para la carga pesada hay restricción total en el sentido hacia el Alto de Letras y Chinchiná. Alejandro Patiño, uno de los representante del gremio de transportadores en Fresno (Tolima), cuenta que desde ayer a la 1 de la tarde comenzó el cierre intermitente para vehículos particulares y habitantes del municipio, mientras que para los camiones, tractomulas y servicio intermunicipal no se les permite el paso y, actualmente, no se ha definido hasta qué hora permanecerán los tractocamiones allí en la localidad del norte del Tolima.

“Solo abrimos el paso para las ambulancias y temas de salud y ese fue el acuerdo que hicimos con el alcalde. Con la gente del pueblo, les damos paso cada hora, mientras que a los camiones no les damos paso, se parquean a un costado de la carretera. No se sabe si el bloqueo para carros de carga será hasta mañana, no sabemos. Tampoco hay vía para carros intermunicipales como Empresa Arauca, Expreso Bolivariano, Coopuertos, entre otros y aquí como en Manizales y en Mariquita, también está cerrada la carretera”, manifiesta el vocero de la agremiación de transportadores de Fresno.

Patiño, manifiesta que el otro cierre entre Honda y Mariquita es cerca al sector de Armetales donde se impide el paso de vehículos pesados, igualmente, hay cierres parciales para los particulares y no se permite el tránsito de camiones, busetas y buses de servicio intermunicipal.

