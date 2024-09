Italia vence contundentemente a Francia en la primera fecha de la UEFA Nations League

Francia vs Italia (Photo by Claudio Villa/Getty Images) / Claudio Villa

Inició una nueva competencia con las selecciones del viejo continente luego de la Eurocopa 2024, donde España se coronó campeón del certamen. En esta oportunidd, Italia consiguió sus primeros tres puntos de la Nations League, luego de derrotar 3-1 en condición de visitante a la Francia de Kylian Mbappé en el Parque de los Príncipes.

Con goles del lateral izquierdo Di Marco, el volante Davide Fratessi y el delantero Giacomo Rasspadori, Italia es líder de su grupo junto a Bélgica, que venció por el mismo marcador a la Selección de Israel en condición de local.

Parce que Spalleti, quien llegó a mediados del año pasado luego de una gran temporada con el Napoli, encontró el once titular para afrontar el torneo que reúne a las mejores selecciones de Europa. Recordemos que la Azzurra vienen de ser eliminada en octavos de final de la Euro ante Suiza y los italianos no quedaron del todo conformes con la actuación de su país.

Victoria que pudo haber sido goleada

Remontando y siendo superior, el duelo empezó con un gol tempranero de Bradley Barcola quien anotó el único tanto de los franceses en el compromiso. Minutos más tarde, Di Marco con un remate de volea igualó el encuentro luego de recibir un gran pase de Sandro Tonalli, quien dejo al defensor de cara al arco.

El segundo tiempo fue completamente azul, Fratessi, quien viene mostrando un gran nivel con la Juventus, marcó el segundo gol de ventaja y finalizando el partido, desde el banco, Raspadori líquido el compromiso.

Claves para Spalleti

La Azzurra no era favorita para el encuentro ante Francia y de hecho llegaba con muchas dudas, teniendo en cuenta el rendimiento de la competición nombrada anteriormente. La inclusión del delantero de Atalanta Mateo Retegui fue el primer cambio en el once ideal, teniendo en cuenta que el titular venía siendo Gianluca Scamacca quien no fue parte de la convocatoria por lesión.

La revelación de la pasada Eurocopa fue el defensor Ricardo Califiori, que recientemente fichó por el Arsenal y ante Francia demostró el porqué continúa siendo titular con la selección de su país.

Otra noticia importante para el entrenador italiano fue el regresó a la titular de Sandro Tonalli, teniendo en cuenta que duró más de un año sin pisar los terrenos de juego por una sanción que involucraba al volante con distintos arreglos de partidos con casas de apuestas diferentes.