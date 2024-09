Reunión Gustavo Petro-Efraín Cepeda: las claves del encuentro que se dará este jueves

Colombia

Efraín Cepeda se posesionó el pasado 20 de julio como presidente del Senado de la República y sólo hasta este jueves, 05 de septiembre, a las 4 de la tarde, se dará una reunión protocolaria entre la cabeza del Congreso y el presidente de la República, Gustavo Petro.

No se conocen mayores detalles de los asuntos que se abordarán en el encuentro, pero en sectores políticos se da como un hecho que se hablaría de la agenda legislativa que tramitará el Gobierno en el Congreso en este semestre.

“He sido invitado por el Presidente de la República y por supuesto acudiré como lo ordena la Constitución Nacional, la colaboración armónica entre los poderes, de la misma forma me he sentado con presidentes de Altas Cortes, el lunes nuevamente lo haremos. De manera que cuando uno es invitado espera pues que el anfitrión nos plantee unos temas y estamos dispuestos, por supuesto, a escuchar siempre en el plano del respeto y de la concertación”, aseguró Cepeda sobre la reunión.

Y añadió: “no sé cuáles son los temas, pero, por supuesto, yo tengo el ideario Conservador y a la hora de la votación lo haré de acuerdo a la decisión de nuestra bancada”.

Uno de los temas que se tratarían es el del Presupuesto General de la Nación para el 2025 y la reforma tributaria, dos asuntos sobre los que Cepeda tiene una postura que ha hecho pública.

“Seguramente sí, porque el próximo miércoles se vota el monto (presupuesto), he venido diciendo que hay que separar de allí los 12 billones de pesos de una reforma tributaria o ley de financiamiento que no se ha presentado, que no conocemos sino unas líneas gruesas. Me parece que el Congreso de la República no puede estar dispuesto a aprobar una reforma tributaria a ciegas, de manera que por eso tengo una proposición para eliminar esos 12 billones de pesos, seguir adelante con el presupuesto, luego que se presente la reforma tributaria, la discutimos y lo que de allí salga se va a un presupuesto adicional, pero no saltos al vacío”, agregó.

El Gobierno tendrá como prioridades en esta legislatura la nueva reforma a la salud que se radicará en los próximos días, el proyecto de ley ordinaria sobre Jurisdicción Agraria, que ya fue presentado al Congreso, y continuar con el trámite de la laboral en la Plenaria de la Cámara de Representantes.

Cabe recordar que estando Efraín Cepeda como presidente del Partido Conservador, esa colectividad abandonó la coalición de Gobierno. Se declaró en independencia frente a la administración de Gustavo Petro.