¿Qué dijo el secretario de gobierno de Armenia sobre abastecimiento de gasolina?

Armenia

Y es que en la tarde noche del miércoles 4 de septiembre se presentó una cadena falsa en redes sociales donde advertirán que no habría gasolina en Armenia debido a los bloqueos de los camioneros y eso provocó que las estaciones de servicio de colapsarán de carros y motos cuyos conductores buscaban tanquear sus vehículos.

Uno de los conductores esto le dijo a Caracol Radio “Más o menos llevaba dos horas haciendo fila en esta estación de servicio, y llegué a tanquear porque pues según todo lo que me han dicho como que esto va para largo. Entonces, pues quiero que ser precavido y tener algo de combustible, pues para transportarme estos días que me no sé hasta cuándo vaya el paro.

El secretario de gobierno de Armenia, Andrés Buitrago “ayer se presentó una información o más bien una desinformación donde mediante diferentes cadenas de WhatsApp y otros medios personas estuvieron manifestando que se iba a acabar el combustible en la ciudad de Armenia yo creo que nosotros no podemos generar pánico con las noticias y obviamente de una manera irresponsable sin confirmar primero o sin que haya fuentes oficiales”

Y agregó “frente al tema frente a esto se ha pronunciado varias personas de Fendi petróleo donde nos han manifestado el combustible o el suministro de combustible hasta el día de ayer estuvo llegando con normalidad se ha suministrado con normalidad las plantas están trabajando con normalidad y no tenemos un bloqueo que pueda establecer que está cerrado el paso para el combustible hacia el municipio de Armenia”

Y agregó que “el desabastecimiento o más bien que se haya de pronto disminuido la cantidad de combustible, pues obedece más a las largas filas al pánico generalizado ya que muchas personas llegaron a tanquear sus vehículos más que a un desabastecimiento real que se haya presentado, esperamos que siga con normalidad y que podamos nosotros continuar con ese suministro en la ciudad de Armenia como lo hemos tenido”

Cadena falsa en redes sociales genera largas filas en estaciones de gasolina en Armenia