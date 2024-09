Niña de once años reclutada por el Clan del Golfo y el ejército la rescató en Urrao

Urrao, Antioquia

El ejército informó que luego de la denuncia de la familia de una menor que había desparecido y la activación de la ruta de búsqueda hecha por parte de la Personería del municipio de Urrao, se inició una investigación que por fortuna terminó con la ubicación de la niña que ya se encuentra con su familia y en el restablecimiento de sus derechos.

El reporte del caso indica que el pasado 31 de agosto habían visto a la niña de once años en el parque principal del municipio de Urrao en el Suroeste de Antioquia. Ese día no se volvió a saber de ella, pero el primero de septiembre se comunicó con la abuela indicándole que ya iba para la casa, pero tampoco llegó y no volvió a llamar a sus familiares, lo que prendió las alarmas.

Según la Cuarta Brigada del Ejército, “hasta el momento se sabe que alias Trapo, presunto integrante del Clan del Golfo, fue quien apartó a la menor de su hogar, transportándola en una chiva hasta el sitio donde estaba retenida contra su voluntad. Posteriormente, planeaba trasladarla a otro territorio para adoctrinarla e integrarla al grupo al margen de la ley”.

De acuerdo con esto, las tropas del Batallón Cacique Nutibara con información de la comunidad e inteligencia militar llegaron hasta la vereda La Quiebra donde tenían a la menor escondida en una tienda y se procedió a su rescate.

Luego de esta acción de rescate, la menor fue entregada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que inició el proceso de restablecimiento de derechos, mientras que las demás autoridades adelantarán la investigación del caso.