“Lo que estoy pidiéndo al Gobierno es congelar el alza del diesel”:Gobernador de Santander

En reunión con los líderes del gremio camionero en Santander, el Gobernador Juvenal Díaz Mateus estableció su posición frente al paro, señalando que le había pedido al Gobierno Nacional congelar el aumento del diesel para que el gremio camionero alzara el paro y así se sentaran todos en una mesa de diálogo que permitiera discutir el tema de chatarrización, flete y los demás aspectos para mejorar las condiciones de los transportadores.

“Ya el Gobierno cedió $200 pesos por mes pero mantiene el alza. Estamos esperando que los transportadores hagan una contraoferta”: Dijo el Gobernador.

El mandatario pidió dos cosas a los líderes del gremio camionero: la primera, no ver a los gobernantes como enemigos sino como mediadores y la segunda organizar y garantizar los corredores humanitarios.

“Sabemos que el propósito de ustedes no es acabar con la economía, por eso pedimos que organicemos bien y anunciemos el tema de los corredores con horarios establecidos” Señaló Juvenal Díaz.

Aunque el alcalde de Bucaramanga dijo no al uso de la fuerza pública, el Gobernador también manifestó que aquellos puntos que no tuvieran un líder definido, como en el sector del palenque, podrían ser intervenidos ya que si no hay con quién hablar y mediar hay que establecer un orden.