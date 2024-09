30% de la carga de medicamentos no ha logrado llegar a centros de acopio por bloqueos

La Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica anunció que el 30% de la carga de medicamentos no ha podido llegar a los centros de acopio en distintos puntos del país debido al paro camionero.

La directora de esta asociación, Clara Rodríguez , indicó que luego de monitoreos constantes a la situación de abastecimiento y transporte logístico de medicamentos de los distribuidores y gestores farmacéuticos en el país, encontraron una situación preocupante.

“Encontramos que aproximadamente el 30% de las cargas de medicamento que deben llegar a estos centros de acopio no han podido hacerlo por esta situación, de igual forma hemos encontrado que las plantas farmacéuticas que están alrededor de la ciudad de Bogotá, que son aproximadamente cinco, no han podido operar desde hace dos días porque los trabajadores no han podido llegar a su lugar de trabajo.” Señala la directora de ASCIF.

Así mismo, hacen un llamado a los transportadores, para que permitan que insumos médicos logren llegar a las distintas regiones del país donde deben ser distribuidos por parte de los operadores logísticos:

“Reiteramos desde la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica este llamado para que los medicamentos hagan parte como los insumos para la salud, de un corredor humanitario por donde puedan circular y llegar a los diferentes centros a donde se deben distribuir y entregar, y de esta manera evitar una crisis de agudización de desabastecimiento de medicamentos.” Enfatizó Rodríguez.