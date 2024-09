Este viernes arranca el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe; juez negó aplazamiento

Judicial

La juez 44 con función de Conocimiento de Bogotá negó este miércoles el aplazamiento de la audiencia preparatoria del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por presunto soborno a testigos y fraude procesal. La diligencia se realizará este viernes 6 de septiembre desde las 9:00 a.m., como estaba programada.

El abogado Jaime Granados, defensa del expresidente, había enviado una carta a la juez Sandra Liliana Heredia solicitando aplazar para el próximo 12 de septiembre la diligencia, argumentando que Uribe tiene un vuelo procedente de Paraguay con escalas, que le impide poder conectarse a tiempo a la audiencia, en la que pidió estar presente. (El exmandatario asiste a un evento al que fue invitado por la Cámara Paraguaya de Supermercados - CAPASU)

Sin embargo, la juez determino que “la presencia del acusado no es requisito de validez para el desarrollo de la diligencia, estando garantizados sus derechos con la presencia del defensor”.

Y agregó: “ante el deber de evitar cualquier acción que afecte el adecuado desarrollo de la diligencia convocada, no se modifica la decisión del 30 de agosto de 2024 de no acceder al aplazamiento de la Audiencia Preparatoria programada para el 6 de septiembre de 2024, y en su lugar se dispone que en esa fecha se instalará el acto procesal a partir de las 09:00 am., debiéndose comunicar la presente determinación a todas las partes e intervinientes especiales”.