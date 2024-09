“Apoyemos o no, nos toca hacer la fila”: afectados por paro de transportadores en Medellín

Medellín, Antioquia

En la segunda jornada de manifestaciones de un sector del gremio de los transportadores en la ciudad de Medellín por el aumento del precio del ACPM, un gran número de camiones y vehículos pesados iniciaron su trayecto desde los dos extremos del Área Metropolitana hacia en centro de la ciudad, a una velocidad reducida, lo que provocó retrasos tanto para los vehículos que salían como para los que entraban al Distrito.

En horas de la tarde se reportaron 4 puntos de movilización en el Valle de Aburrá: en el norte, cerca de la fabrica de Zenú, en el sur, en el municipio de Envigado, en el occidente cerca al cruce hacia el corregimiento de San Cristóbal, y en el oriente, en la vía Las Palmas. Más de 130 vehículos hicieron parte de las manifestaciones.

La opinión de los afectados

Caracol Radio habló con las personas afectadas por el represamiento vehicular producto de las movilizaciones para conocer su percepción sobre esta coyuntura de nivel nacional, encontrando tanto apoyo como resignación frente a esta causa, que, según indicaron, ha dificultado sus labores y su vida normal.

Esto dijo uno de ellos.

“De una u otra manera, si apoyamos o no apoyamos el paro, pues nos toca hacer las filas, hacer los trancones, los particulares. Nos cuesta dificultad para hacer las vueltas, hacer las actividades.”.

Por su parte, otro de los afectados indicó que, a pesar de las consecuencias de la movilización, apoya la causa.

“Me afecta mucho en cuanto al tiempo de entrega de los domicilios, ciertamente me afecta, pero también me afecta pues el aumento de combustible. Estoy de acuerdo y pues como quien dice, me aguanto el taco”.

Otro de los entrevistados apuntó que las mayores consecuencias de los bloqueos se la están llevando la clase obrera de la ciudad.

“Pero lo afecta a uno, a la gente que tiene que estar trabajando constantemente, que tiene que estar pues en una empresa”.

Durante el día se reportaron movilizaciones y bloqueos intermitentes en diferentes subregiones del departamento, en los municipios de San Luis, Santa Rosa de Osos, Marinilla, Yalí, El Carmen de Viboral, La Ceja, Guarne, Yarumal, Caucasia, Amagá, Copacabana, Girardota, Bello, Sabaneta y La Unión.

Concentraciones para el 5 de septiembre

Fuentes consultadas por Caracol Radio indicaron que para el 5 de septiembre no habrá movilizaciones sino concentraciones de manifestantes en Copacabana y Bello, en el norte, y en el sector de Los Contenedores de Caldas, en el sur del Valle de Aburrá.