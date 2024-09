Así será el nuevo ‘The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom’: ¿cuánto valdrá este videojuego?

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Crédito: Nintendo)

Después del éxito que resultó ser ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’, donde Nintendo se arriesgó incluyendo nuevas mecánicas de construcción y un mapa completamente diferente tanto en la superficie como en los cielos, esta enorme compañía lanzará en los próximos días un videojuego que tiene a la expectativa a más de uno, no solo por su estilo de animación única, sino también porque por primera vez en la historia, la princesa Zelda será la protagonista, encargada de salvar a todos los habitantes del reino de ‘Hyrule’, incluido al joven espadachín Link.

En ese orden de ideas, se trata de ‘The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom’, un videojuego en el que la princesa usará todo el poder del cetro ‘Tri’ “para aprender a crear réplicas (es decir, copias de los objetos que encuentre por el entorno)”, con el fin de resolver desafíos, minijuegos y derrotar a los distintos enemigos que se presenten por el mapa; asimismo, tendrá la habilidad para generar réplicas de monstruos “para que luchen a su lado durante los combates” que se lleven a cabo tanto en el reino como en el ‘Mundo del vacío’, explica Nintendo.

¿Qué novedades trae ‘The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom’?

Además de lo mencionado, la princesa Zelda estará equipada con diversas habilidades y poderes que le permitirán reparar las brechas que se crearon en el territorio de ‘Hyrule’, esto con el propósito de salvar a los habitantes y cerrar el acceso hacia el ‘Mundo del vacío’; sin embargo, para lograrlo se deberá hacer uso de réplicas que ayudarán a superar los obstáculos del camino, así como vincularlas a la protagonista para que siga sus movimientos.

De igual manera, conforme avance la aventura, será posible utilizar una misteriosa espada que transformará a Zelda en espadachina, esto por un breve periodo de tiempo, dándole distintas habilidades para vencer poderosos enemigos.

Asimismo, a medida que se explore el territorio de ‘Hyrule’, podrá conversar con todo tipo de habitantes, quienes se encargarán de desbloquear nuevas misiones, minijuegos, atuendos y accesorios que permitirán crear diversos efectos como “aumentar la cantidad de veces que aparecen corazones o la habilidad de saltar más alto”, agrega Nintendo. Por su parte, al igual que otros juegos de Zelda, la combinación de alimentos o ingredientes traerán consigo bonificaciones o aptitudes útiles para la aventura.

¿Cuándo se estrena y dónde comprarlo?

De acuerdo con lo anunciado por la compañía, ‘The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom’ se estrenará el próximo 26 de septiembre en ‘Nintendo Switch’ por un valor de $279.000 COP en su versión digital; adicionalmente, ya es posible reservarlo en la tienda oficial de la plataforma o haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.nintendo.com/es-co/store/products/the-legend-of-zelda-echoes-of-wisdom-switch/