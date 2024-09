Así recuerda la clase política del Tolima a Cielo Gallo de Gómez

Tolima

Profundo pesar ha causado en el Tolima la muerte de doña Cielo Gallo de Gómez, connotada dirigente del partido Conservador y mamá del desaparecido dirigente político Luis Humberto Gómez.

Doña Cielito como era conocida en Ibagué, fue concejal de esta capital, además una entusiasta promotora de actividades sociales además una de las más caracterizadas aficionadas a la tauromaquia de la ciudad.

La sociedad en general ha expresado su pesar por la muerte de esta mujer.

Una de las expresiones más sentidas fue la del excongresista José Elver Hernández, conocido como ‘Choco’, quien no dudó en calificar a doña Cielo como una segunda mamá.

“Doña Cielo me ayudó a formar. Fue como una segunda mamá. Sus regaños, su orientación, su exigencia me formaron en la vida. En todo momento me acogió en su casa y siempre cercano a la familia. Me duele su partida”, expresó este dirigente político reconocido por ser uno de los discípulos de esta dirigente política.

Por su parte, la gobernadora del Tolima Adriana Matiz, expresó: “Su partida deja un vacío irremplazable, pero su legado como una mujer de principios firmes, liderazgo incuestionable”

A su turno la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda dijo “Lamento profundamente el fallecimiento de la señora Cielo Gallo de Gómez, madre del expresidente del Congreso Luis Humberto Gómez Gallo. Su partida deja un vacío inmenso en nuestra región, donde fue reconocida no solo como madre y pilar de su familia sino también como una mujer de gran liderazgo y compromiso con la comunidad que dejaron una huella imborrable. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento y elevamos nuestras oraciones por su descanso eterno”.

Por su parte, el senador del partido Conservador Oscar Barreto manifestó “Una gran mujer, resiliente, de gran carácter, luchadora, defensora de la institucionalidad, la democracia y de nuestro Partido Conservador. A toda su familia y amigos mi solidaridad y compañía, Dios les de fortaleza”.

Las expresiones de pesar también se conocieron en el orden nacional. El presidente del Senado, Efraín Cepeda publicó un mensaje a través de su red social X “Lamentamos profundamente el fallecimiento de la señora Cielo Gallo de Gómez, una gran líder que portó con orgullo las banderas del Partido Conservador. Madre del expresidente del Congreso Luis Humberto Gómez Gallo. A sus hijos Rubén Darío, Liliana, María Carolina, sus nietos y a toda su familia, nuestras más sinceras condolencias”.

El cuerpo de doña Cielo será velado en el centro de convenciones Alfonso López Pumarejo y las honras fúnebres está programadas para las tres de la tarde de este lunes 2 de septiembre en La Catedral de Ibagué.