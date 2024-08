Se reinicia el proyecto ‘Borde Sur’ en La Victoria

Bucaramanga

Desde 2023 se había iniciado el proyecto ´Borde Sur’ que buscaba remodelar el borde que vincula al barrio La Victoria en Bucaramanga con la vía hacia Coca Cola. Sin embargo, el proyecto, que tiene un presupuesto de $12 mil millones de pesos, solo a avanzado un 8%.

“Al momento de revisar encontramos problemas en los diseños geotécnicos, no cumplían con las condiciones para seguir con la estabilidad de ese talud, que fue estabilizado por la CDMB en años anteriores. Hasta no tener el proyecto técnicamente avalado no podíamos avanzar”. Dijo la secretaria de Infraestructura, María del Rosario Torres.

El proyecto ya se encuentra avalado y el Concejo de Bucaramanga aprobó el presupuesto con vigencias futuras. Según la secretaria de Infraestructura se espera iniciar en dos meses para contratar nuevamente la interventoría.

“El proyecto empezaría a ejecutarse el otro año, sin embargo, es importante decirle a la comunidad que los recursos no se han entregado al contratista, no hemos hecho ningún tipo de pago para nosotros verificar que la obra quede bien y que los recursos públicos sí sean bien invertidos”.