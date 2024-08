Transportadores de Risaralda se unen al paro nacional de este 30 de agosto

Pereira

Desde la Asociación Colombiana de Camioneros se anunció esta movilización pacífica, rechazando la anunciada alza del ACPM que afectará de manera directa a los transportadores y a todo el pueblo colombiano, pues dicho incremento en el combustible, se evidenciará en los valores que se cobra para el transporte de productos y esto tendrá una grave consecuencia en la canasta familiar.

Ramiro Anaya, representante de la Asociación de Cargas Livianas a nivel nacional, confirmó que la manifestación de este 30 de agosto, es un llamado al gobierno para que no incremente el precio del ACPM, que escuche el clamor del gremio y la ciudadanía y que evite unas consecuencias peores como puede ser un cese indefinido de actividades por parte de los camioneros.

“Esta problemática no es solamente del gremio transportador, también de todos los ciudadanos pues se nos incrementará la canasta familiar. Le queremos dejar un mensaje al Gobierno Nacional, no estamos de acuerdo con el alza del combustible, tristemente no tenemos garantías y no podemos permitir ese incremento que afecta a todo el bolsillo de las personas y más en un país que está tan polarizado”, explicó Anaya.

Para el caso de Risaralda, los transportadores de carga, mulas, volquetas, buses de servicio especial y de transporte escolar, se darán cita en el sector de La Romelia, punto fundamental de la movilidad entre Pereira y Manizales, allí se llevará a cabo una movilización que puede generar graves afectaciones en el tránsito vehicular por la variante La Romelia - El Pollo y otros sectores que comunican a la capital de Risaralda con el Norte del Valle, Caldas y Antioquia.

Mediante un Puesto de Mando Unificado, liderado por la Alcaldía de Pereira, se solicitó a la Policía realizar un acompañamiento de la manifestación y evitar que se bloqueen las vías, sobre todo las carreteras nacionales que atraviesan por el área metropolitana.

Algunas rutas de transporte escolar no operarán durante la jornada de manifestación, pues acompañarán la protesta, por esta razón, algunas escuelas y colegios no tendrán la jornada completa o algunos estarán sin clases.