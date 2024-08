Sec. Movilidad de Manizales aclara que foto de puesto de control en parqueadero es falsa

Manizales

Esta semana se conoció una imagen en redes sociales en la que, supuestamente, unos agentes de movilidad realizaban un puesto de control en el parqueadero de un centro comercial de Manizales haciendo el registro de la documentación de conductores y vehículos, sin embargo, desde la Secretaría de Movilidad de esta ciudad, aclaran que esa foto no corresponde a la capital del departamento de Caldas.

Wilson Arias, agente de tránsito de la Secretaría de Movilidad. aclara que “ese grupo de agentes de tránsito que están en un presunto operativo no corresponde a la ciudad de Manizales, esos no son los chalecos reflectivos que portan nuestros agentes”.

Arias, agrega que el agente con el código número 6 en su casco que se ve en la foto no hace parte de los operativos de la Secretaría de Movilidad, ya que su función es en la parte administrativa de esa cartera municipal, por lo tanto, afirma que esa imagen no compete a la capital de Caldas. Además, los chalecos de los otros agentes que aparecen en dicha foto no corresponden al uniforme de los reguladores de movilidad de Manizales.

