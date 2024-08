Puesto de mando unificado por incendio forestal en predio entre Armenia- Pereira

Armenia

En el importante corredor vial de Autopistas del Café en un predio a la altura del municipio de Circasia se registra un incendio de grandes proporciones donde intervienen bomberos de Circasia y Armenia, además de dos brigadas forestales de la defensa civil.

Precisamente el director de la Defensa Civil en el departamento, Mauricio Ruiz, explicó que inició siendo un incendio de cobertura vegetal que rápidamente pasó a forestal por la proporción de las llamas que han arrasado con varias hectáreas de vegetación.

“Se está presentando un incendio a partir de las 16 horas en ese incendio de cobertura vegetal, pero se fue ampliando y se ha convertido en un incendio forestal es en la altura del municipio de Circasia en la vida que conduce hacia Salento en esa zona hay una zona despejada de potreros y en la parte posterior hay una zona donde hay unas granjas avícolas”, informó.

Sostuvo que adelantan un puesto de mando unificado con las principales autoridades con el fin de evaluar la situación y establecer las medidas correspondientes para mitigar la afectación.

“Nos encontramos en el desarrollo del Puesto de Mando Unificado para poder evaluar, pero en este momento estamos es combatiendo las llamas en esa zona donde se está presentando el incendio, pero ustedes solamente a primera vista se pueden dar cuenta el daño que se está causando porque está sobre la vía”, advirtió.

Envío un llamado a la comunidad a evitar quemas que pueden desencadenar en este tipo de emergencias puesto que las altas temperaturas acompañadas de fuertes vientos generan un riesgo mayor.

Mencionó: “Tienen que ver con lo que con lo que es el descuido de las personas, el escudo de las personas en el manejo en el manejo de en el manejo de las de las gemas controladas que realmente no son controladas, sino que pierden ese control cuando las personas no conocen y manejan la dirección de los vientos, la ubicación de donde inician esos esos incendios o esas quemas y eso sobrepasa las capacidades y lo que lo que hacen es evadir su responsabilidad se van y dejan abandonados esos predios a merced del fuego”.

“Importante es que cada uno de nosotros los responsabilice de controlar, hay que controlar evitar que las personas sin conciencia a veces no son malintencionadas, pero no tienen la conciencia de cuál es el efecto que puede tener las acciones que están cometiendo entonces el campesino que está ya desapercibido, que siempre ha hecho lo mismo prende un potrero para limpiarlo considera de que esta es una oportunidad para hacerlo y no se da cuenta que tenemos una ráfagas de viento, entonces no vemos eso que no lo detectamos porque la condición climática de alta temperatura no nos permite percibir eso, pero esos vientos están corriendo y eso es lo que hace, que ese esas esas primeras llamas se conviertan en incendios”, destacó.

Finalmente expuso que habrá restricción de movilidad mientras los organismos de socorro atienden la contingencia.