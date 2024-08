En Cartagena 31 candidatas se disputarán título de Reina de Independencia

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC), anunció a la ciudadanía que ya fueron seleccionadas las 31 candidatas oficiales al Reinado Popular de las Fiestas de Independencia 2024 y sus proyectos comunitarios de carácter festivo.

La decisión se adopta a través de la Resolución No. 143 tras cumplirse el primer ciclo de la convocatoria, en el que correspondió al Comité de Evaluación entrevistar a 32 de las 33 participantes inscritas, el jueves 29 de agosto, en la Biblioteca y Centro Cultural del Pie de la Popa.

La terna de jurados especializados externos, designados por el IPCC, estuvo integrada por Iván González García, Araceli ‘Chica’ Morales y Gustavo Tatis Guerra, quienes valoraron la coherencia, descripción, sustentación y focalización de las propuestas de las participantes, así como sus conocimientos generales, fluidez y facilidad de expresión y armonía corporal, considerando seleccionar a 31 candidatas, con el fin de que sus proyectos se den a conocer como parte de la agenda de festiva de la ciudad.

El IPCC, que en el marco de esta convocatoria inicialmente dio trámite presupuestal para 30 candidatas, acató la solicitud hecha por el jurado en los términos antes descritos, debido a que actualmente cuenta con viabilidad presupuestal para respaldar el estímulo de la candidata adicional seleccionada.

La directora del IPCC, Lucy Espinosa, manifestó: “Desde el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias les presentamos la lista oficial de las candidatas al Reinado de Independencia. Este año queremos fortalecer su rol de como portadoras de nuestras tradiciones culturales, que se conviertan en líderes de sus barrios y exponentes de nuestras tradiciones. Esperamos que en este reinado se conjuguen el talento, la belleza y el liderazgo, en sintonía con una fiesta que una al pueblo cartagenero alrededor del mayor activo que tenemos, nuestra identidad cultural”.

La gerente de Fiestas, Alejandra Espinosa, destacó que “la cita con nuestras candidatas y con nuestra cultura festiva es este sábado 31 de agosto en la Plaza de Toros, donde les impondremos las bandas con los nombres de los barrios y corregimientos que representan, en el lanzamiento oficial de las Fiestas de Independencia 2024. Además, realizaremos la presentación oficial de los Grandes Lanceros 2024-2025. Es una cita que debemos cumplir todos los cartageneros, porque de todos depende que la tradición festiva se revitalice y vuelva a brillar”.

Las novedades

En medio de la rigurosa verificación de la documentación y de las condiciones de participación de la presente convocatoria se registraron los siguientes casos: una aspirante del barrio El Cabrero fue rechazada porque no adjuntó la documentación requerida; la aspirante del barrio El Pozón, Yorbelys Laid Pérez Valdés, desistió de participar; y una aspirante del barrio La Campiña, Valeria Porto Blanco, no pudo ser admitida por no contar con el aval o apoyo de la Junta de Acción Comunal.

Además, de conformidad con la deliberación del Comité Evaluador, se seleccionó por mayor puntaje a una sola candidata representante del barrio Nuevo Bosque, teniendo en cuenta que las bases de la convocatoria establecen que solo puede existir una candidata por cada barrio o corregimiento.

Las seleccionadas

Este es el listado oficial de las 31 candidatas al Reinado Popular de las Fiestas de Independencia 2024.

1. Almirante Colón: Abril Jiménez Gonzáles

2. Andalucía: Kennys Silvana Mizol Castro

3. Blas de Lezo: María Fernanda Anaya Restan

4. Boston: Anadela Rivera Carmona

5. Canapote: Mauren Sofía Miranda Coronell

6. Ceballos: Sory Inés Monterrosa Galban

7. Chapacuá: Elizabeth Margarita Torres Correa

8. Colombiatón: Luisa Fernanda Torres Barrera

9. Corregimiento de Bayunca: Yiceth Paola Barboza Franzual

10. El Educador: Dayana Esquivel Villadiego

11. Fredonia: Ximena Tatiana Silva Padilla

12. La Campiña: Laura Vanessa Orozco Mendoza

13. La Esperanza: Kerizza Julio Herrera

14. La Sierrita: Yelimar Valdés Reyes

15. La Victoria: Maizulys González Madrid

16. Los Calamares: Daniela Castro Guzmán

17. Los Cerezos: Lidia María Sánchez Cuadrado

18. Los Olivos: Laura Vanessa Pájaro Guzmán

19. Nelson Mandela: Yeidi Luz Polo Jiménez

20. Nuevo Bosque: Idalis Julainne Pérez Urueta

21. Olaya Herrera: Yarith Samara Caraballo Tilves

22. Petare: Maryuris Amaris Valderrama

23. San Fernando: Wendy Vanessa Atencio Gaviria

24. San Francisco: Gleinys Lucía Feria González

25. San José: Isabella Terryll Valiente

26. San Pedro Mártir: Ana Cristina Espitia Guzmán

27. Trece de Junio: Jisselle Edith Orozco Galarza

28. Urbanización Luis Carlos Galán: Suleydis Hernández Herrera

29. Urbanización El Campestre: Aury Estella Rocha Barrios

30. Villa Fanny: Disamary Simarra Reyes

31. Vista Hermosa: María Paula Romero Gómez

Los estímulos

Cada una de las 31 candidatas seleccionadas recibirá un estímulo de cinco millones quinientos mil pesos ($5.500.000) para el desarrollo de actividades que promuevan la preservación de las manifestaciones culturales en torno a la independencia de Cartagena; y otro estímulo de tres millones novecientos mil pesos ($3.900.000) como premio, destinados al cubrimiento del maquillaje festivo y de vestuarios, para un total de nueve millones cuatrocientos mil pesos ($9.400.000).