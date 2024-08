Alcalde Char celebra medida de la CREG de expedir normativa para bajar tarifas de energía

El alcalde Alejandro Char celebró que la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) habilitará la reducción en pago de Opción Tarifaria y renegociación de contratos.

A través de un video publicado en su cuenta de X, el mandatario de los barranquilleros se pronunció sobre la aprobación de la Creg para expedir normativa que permita la reducción de las tarifas de energía eléctrica en el país.

“Saludo con mucha alegría que la CREG asuma de manera rápida y responsable la famosa fórmula para el calculo del costo de la energía. El Caribe no aguanta más, lo que pagamos por la energía no se paga en ningún lado del mundo. 1.200 pesos del kilovatio/hora y nosotros aquí en el Caribe necesitamos nevera, necesitamos abanico. En estos hogares con techo de eternit no e puede estar. Entonces en buena hora recibimos con mucho entusiasmo la noticia de la Creg de reformular el tema de las tarifas de energía”, dijo.

El mandatario distrital se mostró optimista frente a que la Comisión Reguladora de Energía y Gas aprobara expedir el proyecto que permitiría una futura resolución que beneficiará principalmente a usuarios de estratos 1, 2 y 3.

Habilitación de reducción

La Creg dio a conocer que habilitará reducción en pago de Opción Tarifaria y renegociación de contratos. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) aprobó expedir un proyecto de resolución que habilitará la disminución de las tarifas de energía eléctrica en el país.

Esta medida está principalmente dirigida a los usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3, a quienes se les reduciría el costo de opción tarifaria, una vez que el Gobierno Nacional pueda disponer de los recursos necesarios para ello.

El proyecto de resolución para disminución de tarifas propone modificaciones en la normativa vigente con el fin de trasladar a los usuarios beneficios relacionados con la extensión del plazo y la disminución de las tasas aplicadas a los saldos del costo de opción tarifaria.