“No estamos de acuerdo con una expropiación express”: Bruce Mac Master, presidente Andi

Bucaramanga

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Bruce Mac Master, le pidió al gobierno nacional aclarar o eliminar los puntos del proyecto que están generando incertidumbre y riesgos sobre una supuesta expropiación.

Desde la Andi le hizo un llamado a la ministra de Justicia Angela María Buitrago para que explique a detalle la propuesta que tiene como finalidad avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con la desmovilizada guerrilla de las FARC.

“Nosotros no estamos de acuerdo en que hubiera una expropiación express, entonces por lo tanto expresamos nuestra preocupación y si hay forma de aclararlo en el texto. Es muy importante que lo hagan y pronto”, le dijo a Caracol Radio el presidente de la Andi.

Bruce Mac Master estuvo en un conversatorio en la edición de este año de la feria de Ulibro en Neomundo, en Bucaramanga. Tocando temas de economía colombiana además de presentar su más reciente libro “El continente de los países resignados”. Un texto que descarta una seria de ideas de desarrollo y evolución en economías de países latinoamericanos.

El presidente de la Andi comentó que alrededor de la eventualidad de que estuviera incluido o no dentro del proyecto de jurisdicción agraria, al gremio les preocupa la posibilidad de que hubiera algo que muchos han denominado ‘expropiación express’.

“La ministra le dijo al país que no. Que eso no estaba incluido allí, que no era la intención del gobierno. Entonces la propuesta que yo le hago es que aclaremos el texto. Aclaremos todo lo que está en este momento generando incertidumbres, lo que está generando dudas y saquemos al país entonces de esa preocupación que no vale la pena si es que no es la intención del gobierno”. puntualizó.