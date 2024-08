Marcha nacional de transportadores este 30 de agosto: Puntos de concentración y horarios

La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) anunció una movilización nacional de transportadores de carga, volquetas, mulas y buses de servicio especial para el día de mañana, viernes 30 de agosto. Según el presidente de Fedetranscarga, Henry Cárdenas, quien habló en Caracol Radio sobre la situación, manifestó que la razón por la que convocan esta marcha pacífica es por el aumento que tendrá el combustible de ACPM y las afectaciones que este le puede causar al gremio.

“Una propuesta a los transportadores de que marchemos en símbolo, marchemos pacíficamente, de que no estamos de acuerdo, que nos suban el Diésel 6.000 pesos, porque eso sería atacar el bolsillo de todos, no solo los transportadores nada más, sino de todos nosotros, de todos los que vivimos acá en Colombia” afirmó el presidente de Fedetranscarga.

Acá le contamos los puntos de concentración y los horarios en los que convocaron las protestas.

Puntos de concentración paro camioneros

Esta marcha nacional se llevará a cabo a partir de las 6 a.m en distintos puntos del país, sin embargo, en otros lugares serán desde las 8:00 am o 9:00 am. Conozca cuáles son:

Bogotá - El playón de Fontibón: 6:00 a.m

6:00 a.m Cali - Cencar: 6:00 a.m.

Barranquilla - Vía 40: 6:00 a.m.

- Vía 40: 6:00 a.m. Pereira - Ruleta la Romelia : 8:00 a. m.

Ocaña- Alcolsure : 8:00 a. m

: 8:00 a. m Pasto - Chapal: 9:00 a. m

Pitalito - Bomba Cootranshuila: no se confirma aún la hora

- Bomba Cootranshuila: no se confirma aún la hora Villavicencio - Pacific Parking : 9:00 a. m

Popayán - La Variante: 8:00 a. m

- La Variante: 8:00 a. m Cartagena - La Variante: 6:00 a. m

Bucaramanga - Puerta del Sol: 6:00 a.m

6:00 a.m Manizales - Estación Lanea: 6:00 a.m

- Estación Lanea: 6:00 a.m Ipiales - Los Chilcos: 9:00 a. m

Duitama - Avenida Las Américas: no se confirma aún la hora

- Avenida Las Américas: no se confirma aún la hora Medellín - Avenida Regional en el Kenworth de la Montaña: 6:00 a.m.

¿Qué soluciones propone el gremio?

Aunque desde hace tiempo se sabe que el Diésel tenía que subir por el déficit del Fondo de Estabilización de precios, los transportadores exigen ser tomados en cuenta a la hora de proponer nuevas fórmulas que ayudarían a disminuir el precio del combustible.

A su vez, el presidente de Fedetranscarga manifestó que para sustentar eso consiguieron expertos y técnicos en el sector donde le expusieron al Ministerio de Minas, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Transporte que si era posible cambiar la fórmula sin basarse en el precio internacional.

“Si a los transportadores les suben el ACPM, ellos tienen que subir la tarifa del niño que transportan todos los días en los buses, los hijos, los nietos, y hoy en día hagamos un promedio, hay gente que paga 500.000 pesos de transporte, y en el momento de subir esos 6.000 pesos, esos 500. 000 pesos se van a convertir en 800 y casi 900.000 pesos. Qué papá podría estar dispuesto a pagar 340.000 pesos más aún, aparte la pensión, aparte de la comida, esto es más de fondo del problema que se tiene” explicó Cárdenas.

