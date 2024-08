Gobernación de Antioquia dispuso $31.000 millones para finalizar hospitales incompletos

Antioquia

La Secretaría de Salud de la gobernación de Antioquia anunció que se invertirán más de 31 mil millones de pesos para 23 hospitales que requieren culminación de obras, estudios de vulnerabilidad sísmica y resistencia, diseños, mantenimiento y dotación en diferentes subregiones del departamento, con lo cual buscan evitar que dichos proyectos se conviertan en elefantes blancos, además de generar un mejor servicio de salud para los antioqueños.

De los 31 mil 448 millones de pesos a invertir, 21 mil 248 millones serán para la terminación de obras inconclusas en doce hospitales; 980 millones para estudios de vulnerabilidad sísmica y resistencia en seis instituciones; cuatro mil 702 millones para mantenimiento; tres mil 300 millones de pesos para dotación y mil 200 millones para estudios de diseño del hospital de Alejandría.

En contra de los elefantes blancos

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó que las aspiraciones de la administración departamental es que no haya elefantes blancos y obras sin terminar en Antioquia.

“Estamos resolviendo un problema y diciéndole también a los ciudadanos: no más elefantes blancos, no más obras inconclusas, pero lo peor que uno puede hacer es dejarlas al garete y no culminarlas, eso es una bofetada a los ciudadanos, a los contribuyentes que con tanto esfuerzo pagan plata, pagan recursos en sus tributos y que los quieren ver retribuidos en una buena gestión”.

Los municipios beneficiados

Los municipios que se beneficiarán de esta inversión en salud para Antioquia serán Concepción, Cañasgordas, Cisneros, Caicedo, Vegachí, Santa Fe de Antioquia, Giraldo, El Peñol, Guadalupe, Anorí, El Bagre, Jericó, Guatapé, Jardín, El Santuario, Valparaíso, Cocorná, Itagüí, Sabaneta, Alejandría, Bello, Maceo y Turbo.

Uno de los centros de salud a culminar es el E. S. E. Hospital Nuestra Señora del Carmen, en El Bagre, el cual lleva más de 10 años sin ser terminado. A este se refirió la secretaria de Salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez Orrego y agregó que esperan que los centros de salud estén en funcionamiento para final de año.

“Tenemos proyectos que estaban inconclusos desde el año 2013. El señor gobernador toma la decisión de que todas las obras inconclusas se terminan y es vía actas de ejecución de obra que se van liberando para garantizar transparencia en el ejercicio público y además para que garanticemos que esos hospitales se reabran, que esos hospitales estén en funcionamiento ojalá este mismo año”.

Por último, con la finalización de dichos hospitales, la Gobernación explicó que busca consolidar una red hospitalaria más eficiente y accesible para los antioqueños.