Docentes en Norte de Santander cumplen quince días reclamando medicinas a medias

Cúcuta

Una grave denuncia a través a Caracol Radio hicieron los docentes en esta zona del país, ante las dificultades que se están presentando para la reclamación de medicinas a través del nuevo modelo de salud.

Los profesores llamaron la atención por los traumatismos que se han venido registrando en la entrega de medicamentos en las dos únicas sedes del Fomag que hasta el momento están suministrando servicios.

Uno de los afectados reveló a Caracol Radio " desde hace quince días no están despachando las formulas completas, estamos muy preocupados porque son compañeros con enfermedades muy complejas y con esta atención farmacéutica tan deficiente”.

Otro de los educadores manifestó que “nos dicen que no hay sistema, que esta caído, que no pueden entregar todos los medicamentos, que no los hay y así nos tienen, colocando en riego nuestra vida por falta de atención en el suministro”.

“Tenemos compañeros que están pagando desde su bolsillo, pacientes de alto costo, con enfermedades cardiovasculares y otras de complejidad que no tienen servicio de farmacia por que no entregan las medicinas” dijo uno de ellos.

Uno más, dijo “la superintendencia de salud debe conocer de esta situación, un modelo que es un rotundo fracaso, una apuesta a la salud politiquera de algunos que hoy tiene en riesgo nuestra vida” dijo uno de los más afectados.

Finalmente señalaron que “en estos momentos el Sindicato de Educadores en el país esta fracturado, dividido, no hay unión por eso algunos defienden la conveniencia y otros no , porque el país ya conoce que paso con Fecode y este gobierno”.